Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的45秒“产品说明视频”，目标是小企业主和营销团队，展示新软件解决方案如何简化他们的日常工作。视觉美学应简洁且引人入胜，包含清晰的屏幕录制或动画图形，突出关键功能，配以友好且信息丰富的音频风格。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，快速将详细脚本转换为动态演示，并通过预设计的“模板和场景”保持一致的品牌外观。
为品牌经理和数字营销人员设计一个创新的30秒视频，寻求独特内容，专注于创建一个体现品牌个性的“定制虚拟人”。视觉风格应动态且充满活力，反映品牌色彩和美学，由虚拟人传递富有魅力的信息。此提示要求使用HeyGen的先进“AI虚拟人”来打造独特的品牌代表，通过“媒体库/素材支持”整合自定义视觉元素，创建高度“吸引人的视频概览”。
制作一个简洁的50秒教程风格视频，面向忙碌的专业人士和内容创作者，展示使用文本输入进行“视频创作”的简便性。视觉方法应简单直观，逐步引导观众使用平台，语气应令人安心和鼓舞。该视频应突出HeyGen的“从脚本到视频”功能如何将纯文本转化为专业内容，并通过自动“字幕/说明”确保可访问性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI虚拟人增强我的公司概览？
HeyGen使您能够使用逼真的AI虚拟人创建引人入胜的视频概览。这个从文本到视频的平台简化了视频创作，将您的脚本转化为精致、专业的演示，满足您的Avatar公司概览制作器需求。
HeyGen的AI虚拟人生成器在视频创作中有何独特之处？
HeyGen的创意引擎允许使用高度逼真的AI虚拟人无缝创建视频。您可以从自拍生成自定义虚拟人，并利用丰富的模板和场景高效制作引人入胜的内容。
HeyGen的从文本到视频功能可以用于营销吗？
当然可以！HeyGen的从文本到视频技术非常适合营销，使您能够快速制作产品说明视频和引人入胜的视频概览。它包括旁白生成和品牌控制，以保持品牌的一致性。
HeyGen是否提供逼真的虚拟人并作为云服务运行？
是的，HeyGen专注于创建逼真的虚拟人，提供一个复杂的云服务，简化您的视频制作工作流程。这个强大的平台支持全面的视频创作，包括媒体库和素材支持。