创建一个充满活力的60秒“Avatar公司概览制作器”视频，专为潜在投资者和新客户设计，展示初创公司的愿景和团队。视觉风格应现代且流畅，使用专业的“AI虚拟人”，配以充满活力和自信的旁白。该视频将利用HeyGen强大的“AI虚拟人”功能，在无需真人演员的情况下生动呈现公司的故事，并通过无缝的“旁白生成”实现精致的音频效果。

