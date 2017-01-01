AI虚拟形象生成器为您的教练助手

使用动态AI虚拟形象制作个性化的教练内容并提高参与度。

创建一个针对有志创业者的动态60秒视频，其中一个AI助手化身为虚拟形象，介绍一门关于业务增长的新在线课程。视觉风格应明亮且激励人心，配以充满活力的旁白，利用HeyGen的从脚本到视频功能高效传达关键学习成果。

示例提示词1
为希望提升个人品牌的自由职业者制作一个引人入胜的45秒视频，展示定制AI虚拟形象的多样性。视觉和音频风格应现代且吸引人，展示如何通过各种虚拟形象的外观和声音创造个性化体验，利用HeyGen的AI虚拟形象功能。
示例提示词2
为忙碌的专业人士开发一个简洁的30秒视频，提供提高生产力的建议，由AI虚拟形象教练提供快速的时间管理建议。视频应具有简洁、直接的视觉风格和清晰、鼓励的声音，充分利用HeyGen的语音生成功能快速传递有影响力的信息。
示例提示词3
生成一个针对B2B客户的信息丰富的90秒视频，通过使用数字双胞胎技术设计的逼真虚拟形象介绍一项新服务。采用复杂的企业视觉风格和权威的语气，利用HeyGen的模板和场景确保演示的精致和专业。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟形象教练助手生成器的工作原理

轻松在几分钟内创建个性化的AI教练助手。将脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的虚拟形象和定制品牌。

1
Step 1
创建您的AI教练助手
首先选择或创建一个逼真的AI虚拟形象，作为您的数字教练。从多样化的AI虚拟形象中选择，以匹配您期望的角色。
2
Step 2
输入您的教练脚本
将您的教练脚本或关键信息直接粘贴到平台中。我们的从脚本到视频技术将自动将您的文本转换为自然的语音供您的虚拟形象使用。
3
Step 3
自定义视觉效果和声音
通过引人入胜的背景增强您的视频，并从各种合成声音中进行选择。利用模板和场景来定制视觉风格并确保品牌一致性。
4
Step 4
生成您的教练视频
在您的虚拟形象、脚本和定制设置完成后，生成完整的AI教练视频。您的数字助手现在已准备好提供引人入胜且个性化的指导。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

个性化教练与激励

通过定制AI虚拟形象传递鼓舞人心和个性化的教练信息和激励内容，促进更大的联系和影响。

常见问题

HeyGen如何简化AI虚拟形象视频的创建？

HeyGen作为一个直观的AI虚拟形象视频生成器，将您的脚本转化为具有逼真AI虚拟形象的引人入胜的视频内容。其易于使用的平台使文本到视频的制作无缝进行，让专业视频创作对每个人都触手可及。

我可以使用HeyGen为我的品牌创建定制的AI虚拟形象吗？

当然可以，HeyGen为用户提供广泛的定制选项，以开发与品牌形象完美契合的独特定制AI虚拟形象。这种创作自由确保您的数字形象在所有沟通中都具有独特性和影响力。

HeyGen提供哪些工具来简化视频制作？

HeyGen提供一个集成编辑器，具有预构建的模板和直接从文本到视频脚本生成视频的能力。这一综合功能套件显著简化了视频创作，使您能够高效地制作高质量内容。

HeyGen是否支持多语言和语音同步？

是的，HeyGen利用先进的语音同步技术并提供强大的语音生成功能，以支持您的AI虚拟形象的多语言。这一能力确保您的视频内容能够与全球观众产生共鸣，提供真正个性化的体验。