诊所入职AI化身：提升患者体验

通过HeyGen的AI化身，简化患者教育和员工培训，提供个性化的入职视频。

制作一段针对诊所IT经理和医疗管理人员的1分钟视频，展示HeyGen临床AI化身如何简化EHR和EMR集成流程。视觉风格应现代流畅，展示无缝的数据流动，配以专业、冷静且信息丰富的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能快速生成精确的技术说明，并突出可定制的AI化身以保持品牌一致性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一段90秒的教学视频，面向医院人力资源部门和培训协调员，展示使用HeyGen制作员工培训入职视频的高效性。采用明亮、清晰且鼓舞人心的视觉风格，配以欢快的背景音乐以保持参与度，并辅以友好的旁白。强调HeyGen的语音生成和字幕功能，以支持多语言沟通，适应多元化员工。
示例提示词2
为诊所市场团队和患者关系专家制作一段45秒的视频，展示HeyGen的AI视频制作工具如何简化高质量患者教育内容的创建。视觉风格应亲切、色彩丰富且易于理解，配以富有同情心的旁白和柔和、令人安心的音乐。突出使用预制模板和场景的简便性，以及丰富的媒体库/素材支持，以快速填充引人入胜的视觉效果。
示例提示词3
为诊所合规官和实践经理设计一段60秒的视频，详细说明HeyGen如何支持符合HIPAA的患者入职，提供安全可靠的内容。视觉风格必须专业、干净且激发信任，配以清晰、权威的旁白解释合规措施。展示专业的AI化身及其定制选项，以及适用于各种平台的纵横比调整和导出功能的灵活性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI化身诊所入职制作工具的工作原理

通过个性化的AI生成视频，简化患者入职和员工培训，确保诊所内的清晰一致沟通。

1
Step 1
创建引人入胜的AI化身视频
首先输入您的患者入职或员工培训脚本。我们先进的文本转视频技术结合逼真的AI化身，将您的文字转化为专业且引人入胜的视频内容。
2
Step 2
使用模板和品牌进行定制
从为各种临床场景设计的现成模板库中选择。轻松应用诊所的品牌元素，包括标志和配色方案，以保持一致的专业外观。
3
Step 3
通过字幕增强可访问性
通过轻松添加专业字幕/说明文字，确保您的信息能够传达给多样化的患者群体，增强理解和包容性。
4
Step 4
无缝导出和集成视频
完成视频制作，并以最佳纵横比导出到任何平台。轻松将这些引人入胜的入职视频集成到您的EHR/EMR、患者门户或培训模块中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大诊所教育内容

.

制作广泛的AI视频课程，以高效地教育更多患者和员工，扩大影响力和覆盖面。

background image

常见问题

HeyGen的AI视频制作工具如何简化内容创建？

HeyGen利用先进的AI化身技术和文本转视频功能，将脚本轻松转化为引人入胜的视频内容。这个强大的AI视频制作工具简化了整个制作过程，使用户能够快速高效地创建专业视频。

HeyGen是否支持敏感信息如患者数据的安全处理？

是的，HeyGen设计了强大的安全功能，以确保符合HIPAA的视频创建，特别适用于涉及敏感数据的行业。我们的平台支持临床AI化身解决方案的安全开发，适合患者入职和教育。

HeyGen为全球覆盖提供了哪些先进的沟通功能？

HeyGen通过多样的语音选项实现无缝的多语言沟通，并支持与会话AI的集成，以提供互动视频体验。企业还可以利用API访问，将HeyGen强大的视频生成能力直接嵌入现有平台，增强全球覆盖。

HeyGen能否与现有系统集成以提高生产力？

当然可以，HeyGen提供强大的API访问，允许与您当前的工作流程和平台无缝集成。这一功能显著提高了生产力，使多样化视频内容的高效创建成为可能，包括员工培训模块和内部沟通。