解锁无缝入职体验，使用Avatar Clinic入职生成器
通过强大的文本到视频功能简化入职流程。将任何脚本转化为引人入胜的演示，提供个性化且高效的培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个30秒的活力营销视频，目标是数字营销人员和小企业主，展示动态过渡和欢快的背景音乐，突出使用“AI化身生成器”制作引人入胜的“营销视频”的简便性。该视频应包含多个快速切换的不同化身风格，所有这些都通过“从脚本到视频”的输入使用生动的模板和场景快速生成，非常适合在线吸引注意力。
为客户服务经理和内容创作者开发一个60秒的信息视频，展示一个温暖、富有同情心的数字角色解释常见的常见问题或产品功能。视觉和音频风格应清晰、可信且亲切，场景之间的过渡应流畅，并显著显示字幕/说明以增强可访问性。这种个性化内容应感觉直接且有帮助，利用丰富的媒体库/库存支持有效地说明关键点。
为全球通信团队和国际企业设计一个20秒的简洁解释视频，展示“AI视频创作平台”的强大功能，能够制作具有多语言支持的内容。视觉风格应现代且全球化，展示不同语言的多样化AI化身，而音频保持清晰直接。视频应展示轻松的纵横比调整和导出功能，适用于各种平台，强调在全球通信计划中的速度和覆盖范围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI化身提升我的创意内容策略？
HeyGen通过生成具有真实感的AI化身视频，帮助您提升创意内容。您可以快速制作引人入胜的营销视频和个性化内容，利用可定制的化身保持品牌的独特声音和视觉识别。
使用HeyGen的AI化身进行企业培训和入职的好处是什么？
HeyGen的AI化身通过提供一致且引人入胜的视频内容，简化了企业培训和入职流程。这种方法提高了学习者的保留率，并确保在整个组织中实现标准化且高效的AI化身入职体验。
HeyGen的AI视频创作平台如何简化视频制作？
HeyGen的AI视频创作平台通过直接将文本脚本转化为专业视频，大大简化了视频制作。借助我们先进的文本到视频技术，您可以高效地生成高质量内容，节省时间和资源。
HeyGen的AI化身能否支持多语言视频内容？
是的，HeyGen支持通过其先进的AI化身和语音生成功能创建多语言内容。这使您能够轻松制作多语言视频，扩大全球受众的覆盖范围。