制作一个吸引人的45秒营销视频，目标是小企业主和营销专业人士，展示定制AI化身如何轻松在所有数字平台上保持品牌一致性。视觉风格应简洁专业，使用鲜艳的品牌色彩，并由HeyGen生成权威且亲切的旁白。突出定制AI化身的无缝集成，以传递一致的信息。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒内部沟通视频，针对人力资源部门和企业培训师，旨在为新员工入职或解释跨国团队的复杂政策变更。采用清晰友好的视觉美学，屏幕文字强化关键点，支持HeyGen的多语言视频和字幕功能，确保全球理解。强调会说话的AI化身如何用多种语言传递重要信息。
示例提示词2
制作一个动态的30秒社交媒体广告，面向内容创作者和教育工作者，展示使用AI化身生成器快速创建视频内容。视觉风格应快速且视觉上令人兴奋，快速切换不同场景，配以欢快的背景音乐，所有内容由简洁的文本到视频脚本驱动。展示预制模板如何加速各种平台的创意视频内容创作。
示例提示词3
制作一个创新的50秒解释视频，面向产品经理和技术爱好者，介绍使用逼真AI化身的新软件功能。视频应采用现代高科技视觉设计，配以流畅的动画和自信的信息性声音，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能以实现最佳平台展示。突出展示产品的抛光视频化身的能力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

化身变更管理制作者的工作原理

轻松创建和管理动态AI驱动的视频，以专业、一致的信息传达组织变更或培训。

1
Step 1
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择，包括定制选项，以代表您的品牌。这些逼真的AI化身准备好以真实的方式传达您的信息。
2
Step 2
添加您的脚本
只需粘贴您的变更管理脚本或要点。我们的高级文本到视频功能将自动为您选择的会说话的AI化身进行自然的唇同步动画。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
使用我们的品牌控制集成公司的标志、颜色和背景视觉效果，以保持专业外观，并确保在所有沟通中保持品牌一致性。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的视频，并以适合不同平台的各种纵横比导出。与您的团队或更广泛的观众分享您有影响力的变更管理或培训课程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建动态社交媒体内容

使用会说话的AI化身制作引人入胜的社交媒体视频，轻松管理各种平台的多样化内容，以保持观众的兴趣。

常见问题

HeyGen如何实现定制AI化身的创建？

HeyGen强大的AI化身生成器允许用户创建逼真、定制的AI化身，完美代表他们的品牌。您可以将自己的形象栩栩如生地呈现，或从多样化的选项库中选择您的视频化身。

我可以使用HeyGen的AI视频工具快速生成视频吗？

当然可以。HeyGen通过其直观的文本到视频编辑器、预制模板和拖放功能简化了视频内容创作。这使得无需广泛的编辑技能即可快速制作高质量的营销视频或培训课程。

HeyGen的会说话的AI化身提供了哪些高级功能？

HeyGen的会说话的AI化身具有先进的唇同步技术，实现自然的传递，并支持多语言视频，使您的信息能够传达给全球观众。语音克隆进一步增强了视频内容的个性化。

HeyGen的AI化身可以用于哪些用途？

HeyGen多功能的AI化身非常适合各种应用，包括引人入胜的营销视频、信息丰富的培训课程，以及在所有沟通中保持品牌一致性。它们为多样化需求提供了有效的视频内容创作能力。