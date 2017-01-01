化身CEO消息制作工具，用于制作引人注目的领导视频

使用逼真的AI化身即时传递强大且个性化的CEO消息，以吸引您的观众。

创建一个45秒的内部沟通视频，使用AI CEO消息视频制作工具向全体公司员工传达一条引人注目的视频信息，宣布一项新计划。视觉风格应专业且鼓舞人心，配以温暖、自信的AI声音，利用HeyGen的AI化身来代表领导层。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的营销活动视频，面向潜在客户，展示新产品发布。视频应利用定制的AI化身作为代言人，以现代视觉风格和动态产品叠加展示信息，并配以欢快的AI声音，从详细的文本到视频脚本生成。
示例提示词2
制作一个60秒的更新视频，面向利益相关者和投资者，提供季度业绩概览。这个个性化的CEO消息视频应展现权威和高雅，配以简洁的图形和令人安心的AI声音，通过精确的字幕确保可访问性和清晰度，保持一致的品牌控制。
示例提示词3
设计一个20秒的新员工入职培训视频，介绍公司文化和初始步骤。视频应友好、清晰且简洁，包含逐步的视觉效果和鼓励性的AI声音，使用HeyGen的AI视频生成器轻松创建，利用预设计的模板和场景。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身CEO消息制作工具的工作原理

使用AI驱动的化身制作引人注目且个性化的CEO消息，将您的文本转化为专业视频，以实现有影响力的内部和外部沟通。

1
Step 1
选择您的AI化身
首先从我们多样化的AI化身库中选择，或创建一个定制化身来代表您的品牌，确保一致的视觉呈现。
2
Step 2
粘贴您的消息脚本
直接将您的CEO消息输入平台，利用我们的从脚本到视频的文本转换功能，顺畅地将您的书面内容动画化。
3
Step 3
应用品牌和声音
使用品牌控制个性化您的视频，整合公司的标志和颜色，以确保一致且专业的外观。
4
Step 4
生成并导出您的视频
利用我们的端到端视频生成功能，将您的化身、脚本和品牌整合成一个精美的CEO消息视频，准备导出。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化营销和品牌信息

.

快速生成引人注目的CEO消息，用于营销活动和广告，以增强品牌形象和影响力。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我为营销活动创建个性化且引人注目的视频消息？

HeyGen使您能够轻松生成个性化的CEO消息视频和其他引人注目的视频消息。通过HeyGen的AI视频生成器，您可以利用AI化身和品牌控制，确保您的营销活动能够强有力地引起观众的共鸣。

HeyGen能否创建反映我品牌的定制AI化身？

是的，HeyGen允许您创建一个定制的AI化身，以适应您品牌的独特身份。这一功能确保您的视频内容，包括来自领导层的消息，在所有内部沟通和外部宣传中保持一致且专业的品牌形象。

是什么让HeyGen成为满足多样化内容需求的有效AI视频生成器？

HeyGen是一款多功能的AI视频生成器，能够从简单的脚本生成完整的视频。其强大的功能如从脚本到视频的文本转换、AI声音和多语言支持，使其成为从营销活动到培训视频等各种应用的理想选择。

HeyGen是否提供高质量培训视频内容的解决方案？

当然。HeyGen是一个高效创建专业培训视频内容的优秀工具。您可以轻松地将文本转换为视频，添加AI声音，并包括字幕，确保为您的团队提供清晰且引人入胜的学习体验。