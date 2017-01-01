化身CEO信息生成器：创建有影响力的视频
轻松传递个性化视频信息，利用逼真的AI化身进行引人入胜的企业沟通。
开发一个45秒的个性化视频信息，面向潜在的B2B客户，特色是一个定制的AI化身。视频应具有专业且友好的视觉风格，配以清晰且富有表现力的旁白，展示HeyGen的AI化身，以实现直接且有影响力的沟通。
示例提示词1
为社交媒体内容制作一个30秒的动态营销视频，目标是小企业主，展示一个会说话的AI化身如何提升他们的品牌。这个引人入胜的视频需要现代视觉效果、欢快的背景音乐，以及通过HeyGen的从脚本到视频功能生成的清晰字幕/说明，确保广泛的可访问性和影响力。
示例提示词2
为内部利益相关者和公司员工制作一个鼓舞人心的60秒化身CEO信息，传达新的企业愿景。视频应采用权威且品牌化的视觉风格，使用HeyGen的模板和场景，语气平静、令人安心，并通过纵横比调整和导出优化以适应各种平台。
示例提示词3
创建一个40秒的精致专业视频，特色是为思想领袖制作的数字克隆，分享行业见解。视觉风格必须是高端且类似于工作室的，配以自然的语音表演，并由HeyGen的媒体库/素材支持提供丰富的视觉效果，以提升演示效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的信息脚本
通过粘贴或输入CEO的信息到脚本编辑器中。这一步为轻松生成专业个性化视频信息奠定了基础。
Step 2
选择您的AI化身
从我们的多样化AI化身库中选择，或轻松创建一个精确反映您CEO形象的定制AI化身。这确保了信息的真实数字化呈现。
Step 3
应用品牌和功能
整合重要的品牌元素，包括公司的标志和品牌颜色。这一步确保视觉一致性，并在视频中强化您的企业形象。
Step 4
导出您的CEO信息
生成并下载最终的专业视频信息。利用纵横比调整和导出功能优化输出，以适应各种平台，确保广泛的受众覆盖。
常见问题
HeyGen如何支持创建个性化视频信息的定制AI化身？
HeyGen允许用户轻松生成定制的AI化身并将其应用于个性化视频信息。这一功能改变了企业创建化身CEO信息生成器内容的方式，使每次外展都独一无二。
HeyGen的从文本到视频技术是什么，它如何简化专业视频制作？
HeyGen利用先进的从文本到视频技术，快速将脚本转换为引人入胜的专业视频内容。这包括生成逼真的会说话的AI化身演示，配有旁白，大大简化了您的工作流程。
HeyGen能否帮助创建多样化的营销视频内容并保持品牌一致性？
是的，HeyGen支持创建多样化的营销视频和社交媒体内容，并集成品牌元素。用户可以利用各种模板和纵横比调整及导出功能，确保在所有平台上保持品牌一致性。
HeyGen是否支持字幕和多语言内容等功能以扩大受众范围？
当然，HeyGen包括对自动字幕/说明和多语言内容生成的强大支持。这确保了您的培训视频和企业沟通能够有效且包容地覆盖全球受众。