化身商业视频制作器：使用AI创建引人入胜的视频

即时使用逼真的AI化身创建专业的营销和培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的培训视频，专为新员工设计，面向企业培训师，展示如何通过从脚本到视频的功能轻松创建引人入胜的内容，采用平静、信息丰富的音频风格，并通过字幕/说明文字增强清晰、支持性的视觉效果。
示例提示词2
开发一个动态的60秒销售推介视频，专为销售团队和内容创作者设计，其中一个AI化身（可能是“克隆自己”变体）自信地展示产品，利用HeyGen的多样化模板和场景，呈现出流畅、说服力强的视觉风格和强有力的权威声音。
示例提示词3
创建一个充满活力的15秒社交媒体短片，适合忙碌的企业家，快速将媒体库/库存支持中的一些图形转化为引人注目的更新，采用友好的AI语音，并通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台，具有充满活力的视觉和音频风格。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身商业视频制作器的工作原理

只需四个简单步骤，即可轻松使用AI化身创建专业的商业视频，简化您的内容制作。

1
Step 1
选择您的AI化身
首先从多样化的逼真AI化身库中选择一个，以在您的商业视频中代表您的品牌或信息，利用我们的AI化身功能。
2
Step 2
撰写您的视频脚本
输入您的文本，我们的先进AI将自动将其转换为自然的语音，用于您选择的化身，利用我们的从脚本到视频功能。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过加入品牌标志、颜色，并从丰富的媒体库中选择来个性化您的视频，使其与您的内容保持一致，使用我们的品牌控制功能。
4
Step 4
生成您的商业视频
完成您的项目，并利用我们的纵横比调整和导出功能，为任何平台制作高质量的AI化身视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人入胜的客户成功视频展示

利用AI化身创建引人入胜的视频推荐和案例研究，有效展示客户成就并建立信任。

常见问题

如何使用HeyGen生成定制的AI化身视频？

HeyGen通过其先进的AI化身生成器赋予用户创建引人入胜的AI化身视频的能力。您可以从多样化的AI化身库中选择或自行设计，定制服装和背景以完美匹配您品牌的美学。

我可以使用HeyGen的AI视频创作平台制作哪些类型的创意内容？

HeyGen的AI视频创作平台允许您制作各种创意内容，包括引人入胜的营销视频、信息丰富的培训视频和动态的社交媒体短片。您甚至可以将照片转化为视频或加入自定义图形以增强您的信息。

HeyGen是否允许我克隆自己的声音用于个性化AI视频？

是的，HeyGen提供先进的功能，包括AI语音克隆，使您可以使用自己的声音进行个性化AI视频。这一功能为您提供真实且专业的触感，真正让您在各种内容需求中实现数字化自我克隆。

HeyGen提供哪些功能来简化视频创作工作流程？

HeyGen通过直观的基于文本的编辑器和用户友好的拖放界面简化视频创作。这些功能简化了流程，使您能够高效地创建高质量视频，并简化所有内容需求的工作流程。