使用我们的化身应用教程生成器创建引人入胜的教程

轻松将您的脚本转化为动态视频教程，使用我们强大的从脚本到视频功能，配有会说话的AI化身。

制作一个引人入胜的45秒教程，面向有抱负的内容创作者，展示如何利用HeyGen创建自定义AI化身，作为品牌的动态视频代言人。视觉风格应时尚现代，使用鲜艳的色彩和流畅的过渡，配以欢快、清晰的旁白，突出AI化身的直观力量。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场团队和教育工作者开发一个引人入胜的60秒教学视频，展示使用HeyGen的专业设计模板生成吸引人的解释性内容的效率。采用简洁、专业的视觉风格，配以易于跟随的屏幕录制和冷静、信息丰富的音频解说，强调从脚本到视频的无缝转换。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒宣传片，针对科技爱好者和创新初创公司，展示如何快速创建高质量的AI视频，具有逼真的化身。视觉风格应快速且视觉丰富，展示媒体库/库存支持中的各种化身表情和场景，配以充满活力的科技音乐和清晰、引人注目的旁白。
示例提示词3
为社交媒体经理和自由创意人员设计一个鼓舞人心的50秒视频，展示如何将简单文本转化为引人入胜的信息，使用独特的UGC化身。采用创意的用户生成视觉美学，将现实世界的镜头与AI元素相结合，配以友好、对话式的音频风格和清晰的字幕/说明文字，突出文本到视频编辑器的可访问性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身应用教程生成器的工作原理

轻松创建引人入胜且信息丰富的应用教程，使用逼真的AI化身和强大的从文本到视频功能，简化复杂的说明。

1
Step 1
选择您的AI化身和模板
从多样化的“AI化身”库中选择或上传您自己的化身，然后选择一个“专业设计的模板”开始构建您的教程。
2
Step 2
粘贴您的教程脚本
将您的文本输入到“从文本到视频编辑器”中。我们的系统会自动将其与“会说话的AI化身”同步，以提供清晰而动态的解释。
3
Step 3
完善和增强您的视频
通过“字幕/说明文字”增强您的教程以获得最大清晰度，并结合支持视觉效果或背景音乐以丰富学习体验。
4
Step 4
生成并分享您的创作
在首选的“纵横比”中渲染您的“AI视频生成器”教程，并轻松“下载或分享设计”到平台或直接与您的观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作社交媒体应用教程

.

快速创建适合在社交媒体平台上分享的简短、引人入胜的AI驱动视频剪辑和教程。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建独特品牌代表的自定义AI化身？

HeyGen使您能够创建自定义AI化身，包括UGC化身，精确匹配您品牌的风格和声音。您可以将自己的形象栩栩如生地呈现，或设计独特的角色以实现真正个性化的内容。

是什么功能让HeyGen成为强大的商业AI视频生成器？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，能够创建具有逼真会说话AI化身的引人入胜的内容。其直观的界面和从文本到视频的编辑器简化了专业质量视频的快速制作。

HeyGen是否提供专业设计的模板以快速制作视频？

是的，HeyGen提供了一个专业设计模板库，让您可以轻松启动视频项目。这些模板简化了创作过程，使制作精美视频变得简单。

我可以使用HeyGen生成引人入胜的AI化身教程视频吗？

当然可以！HeyGen是一个出色的化身应用教程生成器，允许您创建清晰简洁的教学内容。利用我们的AI化身和从文本到视频的功能，制作专业且有效的教程。