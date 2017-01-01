使用头像年度回顾制作器创建一个30秒的振奋人心的年度回顾视频，目标是希望以个人风格庆祝个人或团队成就的个人和小团队领导者。视觉风格应明亮且充满活力，具有生动的文字叠加和快速剪辑，配以欢快、激励人心的背景音乐，并通过HeyGen的语音生成功能生成清晰、热情的旁白，确保视频能够吸引观众并突出关键成功。

