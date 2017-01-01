AI虚拟人：轻松生成年度评估
通过智能的从脚本到视频功能简化结构化反馈，促进员工发展。
制作一段45秒的视频，面向人力资源经理，采用专业且简洁的视觉风格，并配以清晰、权威的旁白。该视频应展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何简化吸引人的绩效评估生成内容的创建，特别展示AI虚拟人的力量，以传递一致的信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段60秒的视觉指南，面向团队负责人和经理，采用温暖、鼓励的视觉风格，并配以友好、支持的旁白。强调HeyGen的“AI虚拟人”如何有效地传递结构化反馈，通过个性化视频信息促进员工发展。
示例提示词2
制作一段30秒的教学视频，针对人力资源专业人士和学习与发展专家，使用动态、信息丰富的视觉风格，配以屏幕文字和积极、专业的旁白。展示HeyGen的“旁白生成”和“字幕/标题”功能如何简化传递建设性反馈和设定明确目标的过程。
示例提示词3
设计一段50秒的引人入胜的解释视频，面向小企业主和人力资源创新者，采用现代、时尚的视觉风格，强调快速内容创建，配以自信、说服力强的旁白。说明HeyGen的“模板和场景”及“媒体库/素材支持”如何赋能用户创建围绕AI绩效评估生成器的创意内容，使复杂的人力资源工具变得易于访问。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的评估脚本
首先输入员工的绩效评估文本或关键反馈点。我们的平台将您的结构化反馈无缝转换为动态脚本，准备好使用从脚本到视频功能进行视频生成。
Step 2
选择您的AI虚拟人和场景
从多样化的AI虚拟人中选择一个来传递您的年度评估。将您选择的AI虚拟人与我们收藏的专业场景搭配，以设定建设性反馈的完美基调。
Step 3
生成引人入胜的旁白
利用我们的旁白生成功能，为您的虚拟人提供自然、清晰的声音。这确保了您的建设性反馈以影响力和专业性传递，帮助设定目标。
Step 4
导出并分享您的视频
满意后，轻松导出由虚拟人主导的绩效评估视频，使用纵横比调整和导出功能。直接与员工分享，以促进更好的理解和支持他们的持续发展。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen在视频创作方面的核心能力是什么？
HeyGen利用强大的AI虚拟人技术和从脚本到视频的功能，帮助用户轻松生成引人入胜的视频，将书面内容转化为动态的视觉体验。
如何使用HeyGen定制我的AI虚拟人和视频？
HeyGen支持自定义虚拟人创建，允许您个性化您的数字演示者。此外，您可以利用模板和场景来根据特定需求和品牌定制您的视频内容。
HeyGen是否提供视频中的专业品牌工具？
是的，HeyGen包括全面的品牌控制，能够无缝集成公司的标志和配色方案，确保您的AI生成视频保持一致的品牌形象。
HeyGen为视频制作提供了哪些创新功能？
HeyGen提供创新的旁白生成功能，将文本转换为自然的语音用于您的视频。结合高质量的AI虚拟人，提升了创意内容的整体制作价值。