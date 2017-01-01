虚拟人公告视频制作器：快速创建引人入胜的更新
使用智能文本转视频生成技术，将您的脚本瞬间转化为引人注目的公告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
需要一个60秒的信息性内部公司更新视频，面向所有部门的员工。这个视频应具有简洁的企业视觉美学和权威、清晰的旁白。通过AI虚拟人视频生成器生成，它将利用HeyGen的模板和场景以保持一致的外观，并包括字幕和说明文字，以确保参与内容创作的每个人都能获得可访问性和清晰度。
为年轻的数字原住民观众制作一个引人入胜的30秒社交媒体活动视频。需要动态、快节奏的视觉效果和流行的音乐。使用通过文本转视频创建的自定义虚拟人来传达信息，确保视频使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化以适应各种平台，最大化覆盖面。
为解释一项新的在线服务，为潜在客户制作一个简洁的60秒解释视频。以清晰的分步骤视觉效果和友好、信息丰富的声音为特点，配以轻松、鼓励的背景音乐，这个由文本到虚拟人视频生成器生成的教育片应结合HeyGen的媒体库/素材支持，以丰富视觉叙事，并由AI虚拟人引导观众了解服务的优势。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI虚拟人创建引人入胜的公告视频？
HeyGen使用户能够使用逼真的AI虚拟人创建专业的公告视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI技术将生成动态内容，配有旁白生成和可定制的模板，作为您的创意引擎。
我可以在HeyGen中自定义AI虚拟人或使用我自己的品牌元素吗？
可以，HeyGen允许广泛的自定义，包括设计您自己的AI虚拟人或上传照片创建个性化的AI双胞胎。您还可以通过品牌控制集成品牌的特定元素，以实现一致的高质量内容创作。
我可以使用HeyGen的AI虚拟人视频生成器生成哪些类型的动态内容？
HeyGen的AI虚拟人视频生成器支持多种动态内容，从专业公告和解释视频到引人入胜的培训视频和社交媒体剪辑。它作为创意引擎，满足您在各种需求下的视频创作。
HeyGen是否支持多语言视频创作和可访问性功能？
当然，HeyGen通过提供多样的语音风格和先进的旁白生成，促进多语言视频创作。它还会自动生成字幕和说明文字，确保您的内容对更广泛的观众可访问，以实现个性化视频。