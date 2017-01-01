您的化身公告视频生成器，带来影响力

使用逼真的AI化身启动引人入胜的公告，将您的脚本转化为专业的、工作室质量的视频。

制作一个动态的45秒产品发布视频，使用HeyGen的AI化身创建一个时尚的数字代言人，宣布一项新功能或服务。目标观众是技术精通的企业家和早期采用者，视觉和音频风格应现代、时尚且充满活力，配以通过脚本生成的自信且热情的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个温馨的30秒个性化问候视频，利用定制的AI化身和富有表现力的声音传达节日祝福或特别公告。此视频面向小企业主和内容创作者，旨在营造温暖、友好且视觉上节日气氛的美学效果，轻松通过HeyGen的模板和场景以及多样的旁白生成实现。
示例提示词2
开发一个信息丰富的60秒解释视频，使用引人入胜的AI化身讲解复杂主题或介绍新的教育模块。此视频面向企业培训师和B2B营销专业人士，视觉风格应保持简洁、专业和权威，配以清晰、清晰的声音，并通过自动字幕/字幕增强可访问性。
示例提示词3
创建一个引人入胜的40秒品牌故事视频，利用照片转视频功能将一系列概念图像转化为引人入胜的叙述，展示独特的品牌身份和定制的AI化身。此视频面向品牌经理和电子商务企业，具有视觉冲击力和品牌一致的风格，配以欢快的配乐，并利用HeyGen的媒体库/库存支持丰富的视觉内容和纵横比调整及导出以实现多平台分发。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身公告视频生成器如何工作

轻松创建引人入胜且专业的公告视频，使用AI化身和个性化信息，转变您的沟通策略。

1
Step 1
选择您的AI化身
从广泛的“AI化身”中选择一个来代表您的信息。您还可以自定义他们的外观以符合您的品牌身份。
2
Step 2
输入您的脚本
将您的公告脚本粘贴或输入到“文本到视频编辑器”中。平台会自动将您的文本转换为口语对话。
3
Step 3
个性化您的视频
通过应用“预构建模板”来增强您的视频。轻松添加品牌标志、颜色和背景媒体，以获得专业效果。
4
Step 4
生成您的公告视频
完成并生成您的公告视频。利用“可扩展的视频创作”来制作适合任何平台或观众的高质量内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发教育公告内容

.

高效创建和分发教育公告视频，使用AI化身在全球范围内告知和吸引学习者。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的AI化身视频的创意？

HeyGen使您能够使用多样化的逼真AI化身生成高质量视频，具有自然的表情和富有表现力的声音。您还可以制作全身AI化身的引人入胜的内容，为您的工作室质量视频带来新的创意和精致。

我可以使用HeyGen为我的品牌营销视频创建定制的AI化身吗？

可以，HeyGen允许您设计和使用定制的AI化身，非常适合为您的品牌建立一致的数字代言人。您甚至可以用品牌服装个性化它们，以完全符合公司的视觉身份，提升您的营销视频。

HeyGen提供了哪些功能来简化化身公告视频的生成？

HeyGen作为一个强大的化身公告视频生成器，提供直观的文本到视频编辑以及大量预构建的模板。这种简化的方法使可扩展的视频创作变得简单，使专业内容对每个人都可访问。

HeyGen中可用的AI化身有多样化？

HeyGen提供了极其多样化的AI化身选择，包括一个拥有超过1000个逼真化身的库，具有自然的表情，并且可以将照片转化为会说话的AI化身。这种广泛的选择确保您可以为任何视频项目找到完美的数字代言人。