您的化身公告视频生成器，带来影响力
使用逼真的AI化身启动引人入胜的公告，将您的脚本转化为专业的、工作室质量的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个温馨的30秒个性化问候视频，利用定制的AI化身和富有表现力的声音传达节日祝福或特别公告。此视频面向小企业主和内容创作者，旨在营造温暖、友好且视觉上节日气氛的美学效果，轻松通过HeyGen的模板和场景以及多样的旁白生成实现。
开发一个信息丰富的60秒解释视频，使用引人入胜的AI化身讲解复杂主题或介绍新的教育模块。此视频面向企业培训师和B2B营销专业人士，视觉风格应保持简洁、专业和权威，配以清晰、清晰的声音，并通过自动字幕/字幕增强可访问性。
创建一个引人入胜的40秒品牌故事视频，利用照片转视频功能将一系列概念图像转化为引人入胜的叙述，展示独特的品牌身份和定制的AI化身。此视频面向品牌经理和电子商务企业，具有视觉冲击力和品牌一致的风格，配以欢快的配乐，并利用HeyGen的媒体库/库存支持丰富的视觉内容和纵横比调整及导出以实现多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的AI化身视频的创意？
HeyGen使您能够使用多样化的逼真AI化身生成高质量视频，具有自然的表情和富有表现力的声音。您还可以制作全身AI化身的引人入胜的内容，为您的工作室质量视频带来新的创意和精致。
我可以使用HeyGen为我的品牌营销视频创建定制的AI化身吗？
可以，HeyGen允许您设计和使用定制的AI化身，非常适合为您的品牌建立一致的数字代言人。您甚至可以用品牌服装个性化它们，以完全符合公司的视觉身份，提升您的营销视频。
HeyGen提供了哪些功能来简化化身公告视频的生成？
HeyGen作为一个强大的化身公告视频生成器，提供直观的文本到视频编辑以及大量预构建的模板。这种简化的方法使可扩展的视频创作变得简单，使专业内容对每个人都可访问。
HeyGen中可用的AI化身有多样化？
HeyGen提供了极其多样化的AI化身选择，包括一个拥有超过1000个逼真化身的库，具有自然的表情，并且可以将照片转化为会说话的AI化身。这种广泛的选择确保您可以为任何视频项目找到完美的数字代言人。