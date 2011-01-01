高转化率活动的化身广告视频模板

轻松创建高转化率的视频广告，使用逼真的AI化身，提高参与度并推动销售。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为数字营销人员和代理机构创建一个45秒的引人注目的视频广告，展示AI驱动的活动创建的效率。视觉风格应现代、简洁且数据驱动，使用动态动态图形突出关键指标，同时自信的旁白解释其优势。该视频应利用HeyGen的从脚本到视频的功能进行精确的信息传达，并通过纵横比调整和导出功能实现多平台交付，有效展示如何扩展个性化内容。
示例提示词2
想象一个为电子商务品牌设计的60秒产品发布视频，介绍一系列可定制的商品。视觉美学应鲜艳且引人入胜，使用HeyGen的AI化身，通过人类化身视频创建模板，互动展示产品特性，背景为生活方式媒体库/库存支持。确保音频活泼且信息丰富，辅以清晰的字幕/说明以提高可访问性，并探索多语言视频选项以覆盖全球观众。
示例提示词3
为内容创作者制作一个快速、引人注目的30秒广告视频，以推广他们的最新作品或频道。视觉和音频风格应快速、鼓舞人心且充满活力，特色是动态剪辑和有冲击力的背景音乐，突出场景之间的快速过渡。利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能，快速生成专业的化身广告视频模板，提升用户生成内容在社交平台上的参与度。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身广告视频模板的工作原理

使用预设计的模板轻松创建引人入胜的AI化身视频广告，以速度和影响力转变您的营销工作。

1
Step 1
选择一个模板
首先从多种专业设计的化身广告视频模板中进行选择。我们的模板和场景功能提供了一个现成的结构来启动您的创意过程。
2
Step 2
添加您的脚本
将您的广告文案粘贴或输入到脚本编辑器中。我们平台的从脚本到视频功能将自动为您选择的化身生成引人入胜的旁白，使您的信息栩栩如生。
3
Step 3
选择您的化身
通过从多样化的AI化身库中选择来个性化您的视频。调整外观、手势和表情，以完美匹配您的品牌风格和信息。
4
Step 4
导出您的视频广告
通过审查并利用我们的纵横比调整和导出功能来完成您的广告，使您的高质量视频广告准备好在所有平台上发布。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

自动化客户推荐视频

利用人类化身视频创建模板，将客户成功故事转化为引人入胜的个性化视频内容，建立信任。

常见问题

HeyGen如何提升我的视频广告活动？

HeyGen利用先进的AI化身视频生成技术帮助您创建引人注目的AI广告。您可以利用可定制的化身广告视频模板和尖端的AI技术快速高效地制作高质量的视频广告，优化您的营销创意工具。

HeyGen提供哪些类型的AI化身和视频模板用于个性化内容？

HeyGen提供多样化的AI化身和视频模板，包括人类化身视频创建模板，以提供高度个性化的内容。我们的平台允许定制化身设计，具有自然的表情，确保您的数字人视频与观众产生共鸣。

HeyGen是否简化了多语言和会说话的化身视频的创建？

当然，HeyGen使创建多语言视频和会说话的化身视频变得轻而易举。通过我们的AI代言人功能和先进的唇同步技术，您可以为全球观众生成引人入胜的AI视频创作。AI字幕生成器进一步增强了可访问性和覆盖面。

HeyGen能否支持独特用户生成内容的广告制作？

是的，HeyGen使用户能够轻松创建独特的用户生成内容，非常适合AI广告。我们的平台提供各种视频模板和直观的编辑工具，作为有效的广告生成器，帮助您在不需要复杂设置的情况下制作引人入胜的视频广告。