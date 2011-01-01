化身广告视频制作工具：用AI化身增强您的广告
使用HeyGen的逼真AI化身轻松制作引人入胜的广告视频，提升您的营销活动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求高效内容解决方案的营销人员制作一个45秒的动态宣传视频。视觉上，呈现各种AI广告的快速剪辑蒙太奇，展示多样的应用和行业，配以充满活力和鼓舞人心的音轨。此视频将突出HeyGen通过其从脚本到视频的功能直接从脚本生成专业视频内容的变革能力，大大加快活动部署，成为一个强大的AI视频生成器。
开发一个60秒的教育解释视频，面向内容创作者和教育工作者。视觉美学应信息丰富且引人入胜，展示多样的AI演员以易于理解的方式传递复杂信息，配以清晰、清晰的旁白和支持性的、平静的背景音乐。提示是展示如何轻松使用HeyGen强大的语音生成功能制作高质量的多语言内容，使全球传播变得简单，并利用AI演员的力量。
为电子商务企业量身定制一个充满活力的30秒产品亮点视频。视觉和音频风格应快速且视觉丰富，专注于以引人入胜的方式展示产品，配以朗朗上口的现代音乐。此视频将展示企业如何轻松利用HeyGen的各种模板和场景快速组装令人惊叹的宣传材料，展示逼真的AI化身，提升其在线存在和销售，无需专业视频编辑技能，简化AI视频编辑器流程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的AI化身视频？
HeyGen使用户能够通过简单的脚本制作动态AI化身视频，使用逼真的AI化身，使视频创作变得简单高效。该平台允许无缝的文本到视频AI生成，完美适用于各种创意内容需求。
HeyGen为文本到视频AI提供了哪些创意可能性？
HeyGen利用先进的文本到视频AI功能将脚本转化为引人入胜的视频，配以真实的旁白。这使得从生成AI广告到制作引人入胜的叙事内容的多样化创意表达变得轻而易举。
HeyGen能否为AI广告生成逼真的AI化身？
当然可以，HeyGen专注于生成逼真的AI化身，这些化身可以在您的宣传内容中充当AI演员，包括专业的AI广告。这些逼真的化身增强了参与度，通过引人注目的视觉传达使您的营销信息栩栩如生。
HeyGen是否支持用于创意活动的图像到视频AI？
是的，HeyGen使用户能够利用图像到视频AI，将静态视觉效果转化为动态视频内容。此功能为营销人员和内容创作者扩展了创意选项，允许在没有大量拍摄的情况下进行创新的视频制作。