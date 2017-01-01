汽车营销视频制作工具，适用于经销商和品牌

使用AI化身创建令人惊叹的汽车营销视频，以吸引更多买家并有效提升销售。

想象一个为经销商服务技术人员精心制作的1分钟技术解说视频，详细介绍新汽车系统的高级诊断功能。视觉风格应干净且精确，结合详细的图形和清晰的屏幕文字，并配以信息丰富、专业的AI生成旁白。该视频利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将技术文档无缝转换为引人入胜的视觉内容，使复杂信息易于理解。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对汽车营销专家的45秒动态展示视频，展示如何为特定车型创建令人惊叹的虚拟展厅体验。视觉和音频风格应时尚且充满活力，重点是无缝的镜头移动和欢快的配乐，突出汽车的美感。利用HeyGen的“模板和场景”进行快速制作，并使用“纵横比调整和导出”确保在各种数字平台上最佳显示，提升`汽车营销`效果。
示例提示词2
创建一个为汽车销售专业人士设计的30秒`个性化视频`，回答客户关于新车独特功能的具体询问。语气应具有吸引力和亲和力，使用逼真的`AI化身`直接与观众对话，提供量身定制的回应。此提示强调HeyGen的“AI化身”和“语音生成”功能，以制作定制的、可扩展的视频消息，营造真正的个性化体验，增强客户联系。
示例提示词3
制作一个针对二手车库存经理的详细1分30秒演练视频，说明从`汽车背景移除`到最终展示的在线展示准备过程。视觉风格应实用且具有指导性，提供逐步指导和清晰的演示，而音频则保持简洁易懂。利用HeyGen的“媒体库/库存支持”获取B-roll素材，并使用“字幕/说明”确保清晰度和可访问性，简化高质量`汽车视频`的制作。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

汽车营销视频制作工具的工作原理

通过我们直观的平台，轻松创建专业的汽车营销视频，吸引您的观众并展示您的车辆。

1
Step 1
选择模板或从文本生成
首先从一系列汽车专用视频模板中选择，或使用我们的从文本到视频功能即时创建您的视频。
2
Step 2
添加您的汽车媒体
上传您的车辆视频和图像，或从我们全面的媒体库中选择相关视觉素材，以突出您的库存。
3
Step 3
生成专业旁白
使用我们的AI驱动旁白生成功能，为您的汽车视频创建引人入胜的解说，非常适合解释功能或促销活动。
4
Step 4
添加字幕并分享
自动添加准确的字幕以提高覆盖面和参与度。然后，直接从平台轻松分享您的高质量视频到社交媒体平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示汽车客户推荐

.

将积极的客户体验转化为引人入胜的视频推荐，建立信任并吸引新的汽车买家。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业汽车营销视频的制作？

HeyGen的AI驱动编辑简化了引人入胜的汽车视频的制作。您可以轻松使用其从文本到视频的功能和可定制的视频模板，从简单的脚本生成专业内容，非常适合您的经销商营销。

HeyGen为汽车视频提供哪些高级视觉定制选项？

HeyGen为您的汽车视觉效果提供广泛的定制选项。您可以利用汽车背景移除功能实现虚拟展厅效果，整合您自己的媒体或媒体库中的库存素材，并应用品牌元素以确保高质量的汽车经销商视觉效果。

HeyGen能否通过专业音频和可访问性功能增强汽车视频？

当然可以，HeyGen使您能够为汽车视频添加专业音频和可访问性功能。利用AI生成的旁白和动态音频选项，加上自动字幕，使您的内容更具吸引力并可供更广泛的观众访问。

HeyGen如何帮助优化和分发经销商的汽车视频内容？

HeyGen促进了汽车视频内容的高效优化和分发。您可以轻松以不同的纵横比导出视频，以适应不同的社交媒体平台和经销商网站，增强您的视频SEO和分发工作。