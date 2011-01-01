自动化教程视频生成器：创建引人入胜的指南
快速使用强大的从脚本到视频功能制作客户成功和操作指南视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个1.5分钟的视频，面向业务流程经理，展示通过HeyGen的“无缝集成”实现的“协调工作流”带来的效率提升。视频应具有动态、说明性的视觉风格，快速切换界面示例，并配有专业、积极的“旁白生成”。使用HeyGen的“模板和场景”展示工作流的各个阶段如何被视觉化并整合到一个连贯的培训或更新视频中，突出操作改进。
开发一个2分钟的“自动化教程视频生成器”，面向市场和培训经理，展示如何创建“可用您的数据自定义”的个性化培训内容。采用引人入胜、实用的视觉风格，分步骤进行，并配有友好、指导性的AI语音。视频应广泛使用“字幕/说明”以提高可访问性，并使用多样的“AI化身”呈现不同模块，清晰地引导观众将自定义数据输入HeyGen以生成量身定制的教学视频。
制作一个1.5分钟的视频，面向全球企业和在线学习平台，强调“AI视频生成器”在国际范围内的强大功能，特别关注“自动翻译成175种以上的语言和方言”。视频应采用现代、全球化的视觉美学，融入多元文化元素，并配有适应性强的“旁白生成”，流畅切换语言以展示翻译能力。利用“纵横比调整和导出”展示内容如何为各种国际分发渠道优化，强化全球可访问性和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过自动化简化视频创作？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，能够通过AI驱动的视频自动化高效地制作高质量的教程视频和培训视频。它支持协调工作流，为您的内容需求提供强大的解决方案。
HeyGen能帮助我将视频内容扩展到全球吗？
当然可以！HeyGen允许您自动翻译成175种以上的语言和方言，使全球内容分发变得简单。此功能结合我们的AI语音能力，帮助在全球范围内扩展入职培训和客户成功内容。
HeyGen提供哪些视频内容的自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，允许您创建高度可定制的视频，结合您的数据和品牌。您可以利用互动化身和丰富的媒体库制作独特的操作指南视频和客户成功视频，量身定制给您的观众。
HeyGen是否提供复杂工作流的API集成？
是的，HeyGen提供强大的API集成能力，允许无缝连接到您现有的系统和协调工作流。这使企业能够增强YouTube自动化，并以更大的控制和效率创建长格式的YouTube视频。