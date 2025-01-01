对于希望将AI视频生成器集成到其系统中的IT经理和产品负责人，制作一个90秒的教学视频。该视频应直观展示HeyGen强大的视频自动化功能，提供简洁而技术感的美学效果，包含屏幕录制和干净的动画，由专业且清晰的声音进行解说。突出展示HeyGen的从脚本到视频功能如何轻松简化复杂过程的详细解释生成。

