营销视频制作工具中的自动化：扩展您的内容
通过我们的AI视频制作工具，从文本到视频脚本自动化工作流程，立即创建符合品牌的社交媒体视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段1分钟的说明视频，面向开发人员和市场技术专家，展示AI视频制作工具在无缝视频自动化中的技术优势。视觉和音频风格应现代且技术前沿，展示系统集成点的屏幕演示，并配有清晰自信的旁白，详细介绍语音生成和自动字幕/字幕功能的强大之处。
为营销代理商和品牌经理制作一段45秒的动态宣传视频，展示自动化视频创作如何确保大规模一致的品牌视频。视频应节奏快且视觉丰富，展示多样化的品牌对齐内容示例，配以激励人心的配乐，并强调使用预构建模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持的易用性。
设计一段2分钟的企业案例研究视频，面向企业市场总监和活动经理，揭示HeyGen的AI视频制作工具如何促进数据驱动视频和个性化视频的创作。视觉美学应精致且权威，交织真实世界的数据应用与多样化的视频输出，同时由知识渊博的旁白讲解高级功能，如纵横比调整和导出，以及AI虚拟人在大规模活动中的定制潜力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen是一款先进的“AI视频制作工具”，利用智能自动化简化整个制作过程。用户可以高效地使用逼真的虚拟人和动态模板生成高质量的“AI视频内容”，大大缩短了多样化营销需求的创作时间。
HeyGen能否与现有的营销平台集成以实现自动化工作流程？
是的，HeyGen提供强大的“集成”和“视频编辑API”，可以在您当前的营销技术堆栈中无缝“自动化您的工作流程”。这使得数据驱动和个性化视频可以直接从您的系统大规模部署，提高效率和覆盖范围。
HeyGen为个性化和品牌视频提供了哪些功能？
HeyGen通过可定制的AI虚拟人、多样化的语音和庞大的媒体库，帮助您“从文本创建视频”，确保您的信息具有影响力。通过全面的品牌控制，包括标志和颜色，您可以轻松制作与受众共鸣的“品牌视频”。
HeyGen是视频制作和编辑的无代码解决方案吗？
绝对是，HeyGen作为一个强大的“自助视频制作工具”而设计，易于使用，是企业的理想“无代码平台”。它允许任何人无需专业的技术或编辑技能即可制作专业的营销视频，民主化“自动化视频创作”。