通过制造视频自动化工具提升生产力
使用AI化身高效生成品牌化的制造培训和营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的45秒视频，面向销售和客户成功团队，展示“个性化视频”在客户沟通中的影响。视觉上，设想一个友好的AI化身传递定制信息，背景是不断演变的客户旅程，音调温暖而鼓舞人心。这一功能帮助企业制作“品牌视频”，深刻共鸣，促进更强的客户关系。
为中小型制造企业开发一个简洁的60秒教学视频，强调“成本效益高的视频制作”用于内部沟通。视觉风格应简洁实用，使用现成的模板和场景展示快速设置，配以清晰的信息性旁白。该视频有效传达了如何在不影响质量的情况下创建“短视频”，简化他们的流程。
为制造业的人力资源和培训部门制作一个引人入胜的30秒解释视频，详细说明使用“制造视频自动化工具”创建“培训和安全内容”的简单性。该视频应包含清晰的分步演示，使用生动的图形和语音生成引导观众，确保权威但亲切的音频风格。它强调了HeyGen如何将复杂信息简化为易于理解的视觉格式。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创意团队高效制作个性化视频？
HeyGen使创意团队能够大规模生成高度个性化的视频。利用自定义模板和AI化身，您可以在保持品牌一致性的同时，为个别观众量身定制内容。
是什么让HeyGen成为可扩展专业视频内容的有效AI视频生成器？
HeyGen利用先进的AI将脚本转化为专业视频，配以AI化身和语音旁白，使视频自动化变得轻而易举。这使得视频制作高效且具成本效益，满足多样化需求，包括短视频。
HeyGen是否支持使用自定义模板创建品牌视频？
当然，HeyGen允许全面的品牌控制，包括标志和颜色，确保所有视频完美符合品牌。您还可以使用和创建自定义模板，以简化各种应用的内容创作，如短视频。
HeyGen的视频自动化如何提升整体内容策略？
HeyGen的视频自动化显著提升您的内容策略，使专业视频制作快速且可扩展。它帮助创意团队高效地制作大量优质内容，从培训和安全内容到个性化视频。