Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个90秒的动态产品演示视频，面向电商企业和产品经理，展示使用AI视频生成器的新功能。采用现代且动态的视觉风格，配以细腻的动画和产品叠加，结合友好但权威的语音，使用逼真的AI语音。该视频应展示HeyGen的定制AI化身如何清晰且引人入胜地呈现复杂的产品信息，吸引观众并解释技术规格，而无需屏幕上的真人主持。
为独立内容创作者和社交媒体经理制作一个简洁的45秒教程，展示使用在线视频编辑器快速创建内容的简便性。视频应采用快节奏且引人入胜的视觉风格，包含快速剪辑、鲜艳的图形和有冲击力的文字叠加，配以充满活力的背景音乐和清晰的字幕。强调HeyGen的集成字幕/字幕生成如何简化编辑过程，确保您的社交媒体内容在所有平台上都能吸引观众，即使在无声观看时也是如此。
开发一个全面的2分钟技术概述视频，面向对视频创作软件和自动化感兴趣的开发者和技术用户。视觉呈现应包括详细的屏幕录制、工作流程图和数据可视化，配以知识渊博且平静的旁白，引导观众了解复杂的过程。强调HeyGen的语音生成功能如何精确表达技术概念，使创建高质量的AI生成视频教程和文档变得简单，无需工作室设备。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化用户的AI视频创作？
HeyGen作为一个先进的“自动视频生成器”，使用户能够轻松地将“文本提示”转化为专业的“AI生成视频”内容。其直观的平台简化了整个“视频创作软件”过程。
我可以在HeyGen中自定义视觉效果和AI化身吗？
可以，HeyGen允许您广泛自定义您的“AI生成视频”内容。您可以选择和个性化各种“定制化身”，并利用品牌控制确保您的视觉效果与品牌形象完美契合。
HeyGen提供哪些高级语音和字幕功能？
HeyGen提供复杂的“语音生成”功能，包括可根据您的脚本定制的“逼真AI语音”选择。此外，它会自动生成准确的“字幕”和“说明”，以增强“无面视频”的可访问性和吸引力。
HeyGen支持高质量的视频输出和编辑选项吗？
当然。HeyGen作为一个全面的“在线视频编辑器”运行，提供工具以在导出前优化您的内容。您可以实现“高清晰度视频分辨率”和“高分辨率MP4文件”输出，并灵活调整“纵横比”以适应各种平台，如“YouTube Shorts”和“社交媒体内容”。