自动化视频生成器：快速创建惊艳的AI视频
轻松将脚本转化为引人入胜的视频，利用AI驱动的文本转视频生成高质量内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的教学视频，面向项目经理和IT决策者，展示一个新的AI驱动的视频功能。视觉和音频风格应具有吸引力和专业性，结合细腻的背景音乐和清晰的旁白。使用HeyGen的语音生成和字幕功能来增强观众的清晰度和可访问性。
为企业培训师和电子学习内容创作者制作一个2分钟的培训模块，详细说明自动化视频生成器在简化内容创作工作流程中的好处。视频应具有教育性和冷静的视觉风格，使用类人AI化身呈现信息。利用HeyGen的AI化身和预制模板及场景进行精美制作。
为市场营销专家设计一个45秒的社交媒体视频，宣布技术产品更新，设计应具有动态和冲击力，配以清晰的音频和快速剪辑。内容应突出无缝输出为MP4文件。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能以及全面的媒体库/素材支持来创建视觉吸引力的短片。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作过程？
HeyGen是一款先进的“AI视频生成器”，能够高效地将“脚本转化为视频”。这个“自动化视频生成器”简化了整个“视频制作流程”，让用户无需具备广泛的“视频编辑”技能即可创建“高质量的视频输出”。
HeyGen能否从脚本创建AI化身视频？
是的，HeyGen可以轻松生成包含“数字化身”的“AI驱动视频”内容。我们的“AI化身视频生成器”支持“文本转视频生成”，通过富有表现力的“AI化身”将您的信息生动呈现。
HeyGen的AI生成视频有哪些自定义选项？
HeyGen为您的“AI生成视频”提供广泛的“自定义”选项，包括“预制模板”、“视频背景移除”和“自动字幕”功能。您还可以利用“品牌控制”和丰富的“媒体库”来完美地将视频与您的愿景对齐。
HeyGen视频的输出和分发选项有哪些？
HeyGen允许您将最终的“AI驱动视频”内容下载为“MP4文件”，确保广泛的兼容性。这为您的“AI生成视频”提供了“多平台分发”的便利，使其能够轻松在所需渠道上分享。