开发一个针对技术专业人士的1分钟解释性视频，使用简洁、信息丰富的视觉风格和现代图形以及清晰的旁白来展示复杂的软件架构。利用HeyGen的文本转视频功能从脚本生成内容，使用AI化身有效地呈现技术细节。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的教学视频，面向项目经理和IT决策者，展示一个新的AI驱动的视频功能。视觉和音频风格应具有吸引力和专业性，结合细腻的背景音乐和清晰的旁白。使用HeyGen的语音生成和字幕功能来增强观众的清晰度和可访问性。
示例提示词2
为企业培训师和电子学习内容创作者制作一个2分钟的培训模块，详细说明自动化视频生成器在简化内容创作工作流程中的好处。视频应具有教育性和冷静的视觉风格，使用类人AI化身呈现信息。利用HeyGen的AI化身和预制模板及场景进行精美制作。
示例提示词3
为市场营销专家设计一个45秒的社交媒体视频，宣布技术产品更新，设计应具有动态和冲击力，配以清晰的音频和快速剪辑。内容应突出无缝输出为MP4文件。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能以及全面的媒体库/素材支持来创建视觉吸引力的短片。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

自动化视频生成器的工作原理

轻松将您的想法转化为专业视频，使用自动化生成器快速高效地创建引人入胜的视频内容。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您想要的脚本或文本粘贴到生成器中。AI将利用这些内容为您的视频打下基础，使用其文本转视频功能。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的AI化身库中选择来传达您的信息。您还可以整合自己的媒体或素材资产，以个性化您的视频视觉风格。
3
Step 3
添加增强功能
通过自动生成的语音和精确的字幕增强您的视频。应用您的品牌控制，包括标志和自定义颜色，以保持内容的一致性。
4
Step 4
导出您的视频
一旦视频完成，预览以确保一切完美。然后，以各种纵横比导出您的高质量视频，准备在任何平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强的培训与教育

通过提供动态的AI驱动培训视频，提高学习者的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作过程？

HeyGen是一款先进的“AI视频生成器”，能够高效地将“脚本转化为视频”。这个“自动化视频生成器”简化了整个“视频制作流程”，让用户无需具备广泛的“视频编辑”技能即可创建“高质量的视频输出”。

HeyGen能否从脚本创建AI化身视频？

是的，HeyGen可以轻松生成包含“数字化身”的“AI驱动视频”内容。我们的“AI化身视频生成器”支持“文本转视频生成”，通过富有表现力的“AI化身”将您的信息生动呈现。

HeyGen的AI生成视频有哪些自定义选项？

HeyGen为您的“AI生成视频”提供广泛的“自定义”选项，包括“预制模板”、“视频背景移除”和“自动字幕”功能。您还可以利用“品牌控制”和丰富的“媒体库”来完美地将视频与您的愿景对齐。

HeyGen视频的输出和分发选项有哪些？

HeyGen允许您将最终的“AI驱动视频”内容下载为“MP4文件”，确保广泛的兼容性。这为您的“AI生成视频”提供了“多平台分发”的便利，使其能够轻松在所需渠道上分享。