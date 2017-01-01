自动化视频广告生成器：使用AI创建成功广告
使用AI化身设计广告，速度提高90%，无需拍摄和编辑即可实现即时、引人注目的活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为绩效营销人员制作一个45秒的动态视频，强调如何使用AI创建成功的广告。视觉和音频风格应专业且以结果为导向，展示快速创建多个广告版本的能力。突出HeyGen的功能，如利用多样化的模板和场景，以及通过脚本生成视频内容的能力。
开发一个针对D2C品牌的60秒简洁说明视频，展示如何创建有影响力的定制视频广告。视觉美学应清晰、信息丰富且视觉吸引力强，使用清晰、清晰的语音解说。展示HeyGen的媒体库/素材支持的强大功能，提供丰富的视觉效果，并轻松添加字幕以增强传播效果。
设计一个15秒的短小真实社交媒体广告，面向内容创作者，展示AI化身如何将AI用户生成内容视频概念变为现实。视觉风格应引人入胜且易于关联，音频语气应随意但专业。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能的灵活性，以适应各种平台，展示多样化的AI化身。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助使用AI创建成功的广告？
HeyGen是一个自动化视频广告生成器，利用AI驱动的工具帮助您创建引人注目的广告。您可以轻松制作引人注目的AI用户生成内容视频和定制视频广告，旨在吸引观众注意力并带来真实效果。
HeyGen为视频广告提供了哪些AI驱动的创意功能？
HeyGen提供先进的AI化身和AI演员来实现您的脚本，还提供自动生成的脚本和视觉效果。您还可以利用语音克隆，并从各种视频模板中进行选择，以高效地个性化您的创意输出。
是否可以使用HeyGen生成多个广告版本并进行定制？
当然可以，HeyGen使您能够快速生成多个广告版本，支持多样化的创意测试。轻松使用品牌颜色、音乐以及各种化身和模板定制视频广告，确保每个视频都能反映您的独特信息。
HeyGen是否消除了拍摄和复杂视频编辑的需求？
是的，HeyGen极大地简化了视频广告的创建过程，无需拍摄或编辑，得益于其直观的拖放编辑器。这使得企业主和营销机构能够立即生成素材并简化工作流程，以实现高效的内容制作。