创建一个针对小企业主的30秒活力视频广告，帮助他们快速生成引人入胜的营销内容。视觉风格应快速且现代，展示一个无缝的工作流程，由一个友好的AI化身解释如何使用HeyGen的AI化身和语音生成轻松创建专业广告，真正成为一个自动化的视频广告生成器。

示例提示词1
为绩效营销人员制作一个45秒的动态视频，强调如何使用AI创建成功的广告。视觉和音频风格应专业且以结果为导向，展示快速创建多个广告版本的能力。突出HeyGen的功能，如利用多样化的模板和场景，以及通过脚本生成视频内容的能力。
示例提示词2
开发一个针对D2C品牌的60秒简洁说明视频，展示如何创建有影响力的定制视频广告。视觉美学应清晰、信息丰富且视觉吸引力强，使用清晰、清晰的语音解说。展示HeyGen的媒体库/素材支持的强大功能，提供丰富的视觉效果，并轻松添加字幕以增强传播效果。
示例提示词3
设计一个15秒的短小真实社交媒体广告，面向内容创作者，展示AI化身如何将AI用户生成内容视频概念变为现实。视觉风格应引人入胜且易于关联，音频语气应随意但专业。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能的灵活性，以适应各种平台，展示多样化的AI化身。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的自动化视频广告生成器如何工作

轻松创建适合任何平台的引人入胜的视频广告。我们的AI视频广告制作工具处理脚本、视觉效果和语音解说，让您无需拍摄或编辑即可生成成功的广告。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的广告脚本。我们的自动化视频广告生成器还可以帮助自动生成脚本和视觉效果，将您的文字直接转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过从多样化的AI化身、素材库中选择或上传您自己的素材来增强您的广告。选择完美的外观以有效传达您的信息。
3
Step 3
定制您的广告
通过语音克隆、字幕和品牌元素等选项来完善您的视频。轻松创建多个广告版本，以测试不同的信息和受众。
4
Step 4
生成并导出
以各种纵横比生成高质量的视频广告。使用我们的AI视频广告制作工具，无需拍摄或编辑，您可以快速在各个平台上部署您的活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户成功故事

开发真实的客户成功故事和AI用户生成内容视频，有效建立信任并说服您的受众。

常见问题

HeyGen如何帮助使用AI创建成功的广告？

HeyGen是一个自动化视频广告生成器，利用AI驱动的工具帮助您创建引人注目的广告。您可以轻松制作引人注目的AI用户生成内容视频和定制视频广告，旨在吸引观众注意力并带来真实效果。

HeyGen为视频广告提供了哪些AI驱动的创意功能？

HeyGen提供先进的AI化身和AI演员来实现您的脚本，还提供自动生成的脚本和视觉效果。您还可以利用语音克隆，并从各种视频模板中进行选择，以高效地个性化您的创意输出。

是否可以使用HeyGen生成多个广告版本并进行定制？

当然可以，HeyGen使您能够快速生成多个广告版本，支持多样化的创意测试。轻松使用品牌颜色、音乐以及各种化身和模板定制视频广告，确保每个视频都能反映您的独特信息。

HeyGen是否消除了拍摄和复杂视频编辑的需求？

是的，HeyGen极大地简化了视频广告的创建过程，无需拍摄或编辑，得益于其直观的拖放编辑器。这使得企业主和营销机构能够立即生成素材并简化工作流程，以实现高效的内容制作。