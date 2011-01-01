自动化培训视频生成器：更快创建课程
轻松为学习与发展团队创建引人入胜的培训视频，使用逼真的AI虚拟形象提升员工参与度。
为运营团队制作一段90秒的指导视频，详细说明更新后的标准操作程序（SOPs），可以通过HeyGen的文本转视频功能高效生成。视觉和音频风格应简洁明了，逐步展示视觉效果，并配以精准、信息丰富的旁白，作为重要的AI生成视频文档。
制作一段2分钟的综合培训模块，针对技术人员学习新软件功能，利用HeyGen的语音生成功能清晰地讲解复杂流程。视频需要引人入胜的屏幕录制和信息丰富的图形覆盖，所有内容以一致、权威的声音呈现，展示生成式AI平台在创建强大培训视频方面的能力。
开发一系列动态的45秒教程视频，面向终端用户，展示快速软件功能指南，使用HeyGen的多样化模板和场景。视觉风格应动态且视觉吸引力强，配以简洁的音频和欢快的背景音乐，展示如何快速使用AI视频生成器创建培训视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成？
HeyGen是一个强大的“AI视频生成器”和“生成式AI平台”，允许用户轻松将文本转化为引人入胜的“AI生成视频”。它利用先进的“AI虚拟形象”和“AI语音”来创建专业内容，无需复杂的编辑。
HeyGen为“培训视频”提供哪些“视频创建工具”？
HeyGen提供全面的“视频创建工具”，包括“AI虚拟形象”、“文本转视频生成器”和可定制的“模板”。这些功能简化了“学习与发展团队”高效“创建培训视频”和“AI生成视频文档”的过程。
HeyGen能否从脚本创建“AI生成视频文档”？
是的，HeyGen是一个“自动化培训视频生成器”，旨在从您的脚本生成“AI生成视频文档”。只需输入文本，HeyGen的“生成式AI平台”就会创建一个专业视频，配有“AI虚拟形象”和“AI语音”。
如何在HeyGen中自定义“AI生成视频”内容？
HeyGen的“编辑器”提供广泛的自定义选项，供您调整“AI生成视频”内容。您可以应用“品牌控制”如标志和颜色，整合来自“媒体库”的媒体，并利用各种“模板”确保视频符合您的特定要求。