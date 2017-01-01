自动化销售视频生成器：个性化与规模化
使用AI化身轻松创建大规模个性化销售视频，吸引每一个潜在客户。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为IT专业人士和开发人员开发一个90秒的技术概述视频，探索强大的"AI视频平台"解决方案。视觉设计应先进且简洁，展示数据可视化和微妙的动画，强调底层AI技术，配以冷静、智能的旁白。视频应详细说明HeyGen的"AI化身"如何提供无与伦比的真实感和定制化，突出平台在企业级部署中的"可扩展性"和技术实力。
为产品经理和创新负责人创建一个2分钟的思想领导力视频，讨论"AI销售自动化平台"的变革潜力。视觉方法应动态且引人入胜，展示各种应用场景，使用分屏和快速剪辑，而音频则采用自信、说服力强的旁白展示平台的能力。强调HeyGen如何确保所有生成内容的"高质量视频输出"，利用其先进的"旁白生成"在全球范围内制作引人入胜的本地化销售信息。
为技术培训师和L&D专家设计一个简洁的45秒教学视频，专注于通过现代工具增强"销售赋能"。视觉风格应清晰明了，利用屏幕演示和要点列表便于理解，配以友好、指导性的旁白。突出HeyGen简化创建关键"培训内容"的能力，通过轻松添加"字幕/字幕"实现可访问性和多语言支持，确保每个团队成员都能快速掌握复杂概念。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作工作流程？
作为领先的AI视频生成器，HeyGen通过将文本转化为专业视频，显著简化了视频制作工作流程，视频中包含逼真的AI化身和合成声音。这个AI驱动的平台无需广泛的视频编辑专业知识即可高效创建高质量的视频输出。
HeyGen能否与现有的CRM系统集成以实现个性化视频活动？
是的，HeyGen提供强大的CRM集成功能，使用户能够轻松自动化和扩展个性化视频活动。此功能通过当前的CRM直接传递定制的视频信息，增强销售赋能，提高参与度和客户关系。
HeyGen在生成逼真的AI化身和旁白方面有哪些能力？
HeyGen在创建高度逼真的AI化身方面表现出色，并提供广泛的旁白生成功能，包括140多种语言的多语言选项。用户可以从多样化的AI化身库中选择，并从文本提示中定制声音，确保本地化和引人入胜的观众体验。
HeyGen是否确保高质量的视频输出并提供可定制的品牌选项？
当然，HeyGen旨在提供高质量的视频输出，支持完整的品牌控制以保持一致的品牌展示。用户可以轻松添加自定义徽标、品牌颜色，并调整视频的纵横比，确保每个内容都与其品牌形象一致。