通过自动化销售宣传视频制作工具提升销售
以前所未有的方式吸引潜在客户。使用专业的AI化身创建令人惊叹的销售宣传视频，以提升销售的影响力演示。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求种子资金的早期初创公司开发一个60秒的投资者宣传视频，清晰呈现问题、解决方案和市场机会。视觉和音频风格应干净、数据驱动且鼓舞人心，利用HeyGen的文本转视频功能确保信息传达精准且呈现精美。
制作一个针对小企业主的30秒产品演示视频，展示新软件工具的易用性和即时收益。视觉风格应明亮、动态且直观，配以欢快的背景音乐和清晰的视觉提示，充分利用HeyGen的多样化模板和场景实现快速创作。
为社交媒体平台设计一个简洁的20秒营销视频，宣布一款生产力应用的新功能，目标是忙碌的专业人士。视觉风格应快速、引人注目且适合静音观看，采用醒目的文字叠加和动态过渡，借助HeyGen的自动字幕功能最大化可访问性和参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何支持创意视频营销创作？
HeyGen使用户能够轻松制作引人入胜的营销视频。利用我们多样的AI化身库、丰富的视频模板和强大的自定义选项，创建符合您品牌的专业视频。您可以借助AI驱动的工具轻松生成动态内容。
HeyGen能帮助我生成AI销售脚本并将其转化为视频吗？
是的，HeyGen提供工具帮助生成AI销售脚本，让您无缝地将文本转化为引人注目的销售宣传视频。我们的平台使用先进的文本转视频技术和AI配音，将您的脚本生动呈现，并配有自动字幕以最大化可访问性。
HeyGen提供哪些专业视频制作和品牌化功能？
HeyGen通过定制品牌套件等功能支持专业视频制作，允许您整合标志和颜色以实现统一外观。您还可以通过AI化身、动感音乐、动画过渡和文字叠加来增强您的工作室级视频，确保最终产品的精美呈现和高清导出。
HeyGen的AI主持人如何提升我的销售宣传视频？
HeyGen的AI主持人功能，由逼真的AI化身驱动，显著提升您的销售宣传视频，通过专业和有影响力的方式传达信息。这个创意工具让您无需复杂的视频编辑技能即可创建引人入胜的视觉效果，使复杂的视频创作变得触手可及。