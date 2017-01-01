自动化商业视频生成器：快速创建专业视频
使用逼真的AI化身轻松生成专业的营销和培训视频，节省高达90%的时间和成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售团队和内容创作者专门开发一个专业但亲切的45秒视频，展示如何大规模个性化外展。设想一个时尚、现代的视觉风格，由一个友好、引人入胜的AI化身呈现关键优势，通过HeyGen的语音生成确保一致的品牌声音。这使用户能够为各种活动创建定制的数字化身，以个人化的方式增强客户参与度。
创建一个信息丰富的90秒培训视频，专为人力资源部门和企业培训师设计，说明新员工入职流程。该视频应具有清晰的指导性视觉风格，屏幕上的文字强化关键点，配以冷静而权威的旁白。借助HeyGen的媒体库/素材支持，您可以轻松整合相关视觉效果，并通过自动字幕/说明确保所有学习者的可访问性，使创建重要的培训视频变得简单。
制作一个引人入胜的30秒社交媒体视频，目标是社交媒体经理和影响者，展示他们如何快速生成引人注目的内容。视觉美学应快速、时尚且充满活力，快速的场景切换配以充满活力的背景音乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化视频以适应各种平台，使任何AI视频生成器用户都能轻松创建专业外观的社交媒体视频，吸引眼球。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何从文本促进AI视频创作？
HeyGen使用户能够轻松将文本转化为引人入胜的AI视频。利用我们先进的AI视频生成器和多样化的AI化身，无需复杂的编辑即可创建工作室质量的视频。这个简化的过程使自动化视频生成对所有多媒体内容需求都变得可及。
我可以使用HeyGen自定义视频以符合我品牌的身份吗？
当然可以。HeyGen提供强大的自定义选项，允许您无缝整合品牌身份。利用品牌背景、添加您的标志，并控制颜色，以确保每个营销视频都反映出您公司的独特风格和信息。
HeyGen可以高效创建哪些类型的多媒体内容？
HeyGen是一个自动化的商业视频生成器，专为多样化的内容创作而设计。通过我们直观的平台，轻松制作高质量的社交媒体视频、引人入胜的营销视频和信息丰富的培训视频。这帮助团队在视频制作中节省大量时间。
HeyGen是否为视频项目提供逼真的AI化身和语音？
是的，HeyGen提供多种逼真的数字化身，并支持超过140种语言的丰富语音生成。您甚至可以创建自己的富有表现力的AI化身，以个性化您的视频内容，确保每个项目都有强大且同步的音频。