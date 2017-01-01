想象一下，为您的新产品制作一个充满活力的60秒营销视频，目标是那些需要快速了解自动化商业视频生成器价值的小企业主。视觉上，考虑使用简洁、动态的图形和简短而有力的片段展示产品功能，配以轻快、自信的旁白。您可以轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的想法转化为引人入胜的多媒体内容，而无需复杂的编辑。

生成视频