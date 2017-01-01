自动化品牌视频生成器：快速创建符合品牌的视频
使用可定制的模板和场景解锁智能自动化，为您提供专业的品牌视频，无需费力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过一个引人入胜的45秒视频提升您的产品参与度，专为产品营销人员和电商企业设计。这个动态视频将展示AI视频制作工具如何让您的产品栩栩如生，包含流畅的产品镜头和一个友好、自信的AI化身讲解关键特性。视觉和音频风格应现代且吸引人，展示HeyGen的“AI化身”如何创造有影响力的产品视频。
需要快速、吸引人的社交媒体内容吗？这个15秒的广告专为社交媒体经理和内容创作者设计，帮助他们快速制作UGC风格的视频广告。快速的、真实的视觉风格，配合活泼的流行音乐，将展示如何轻松使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将简单文本转化为动态视觉叙事，利用AI视频创作工具。
通过这个60秒的信息视频革新您的视频制作流程并实现显著的成本节约。面向营销机构和企业传播，展示AI视频平台如何简化视频创作。视觉风格应精致且清晰，包含屏幕文本和专业配音，展示HeyGen的“配音生成”功能如何轻松实现广泛的观众覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何在AI视频生成中赋予创意控制权？
HeyGen通过其直观的AI视频制作工具提供广泛的创意控制，允许用户自定义AI化身，从多样化的模板中选择，并融入品牌元素。这使得高质量、符合品牌的视频能够高效地根据特定的创意愿景进行制作。
HeyGen可以帮助创建哪些引人入胜的品牌视频？
HeyGen是一款多功能的自动化品牌视频生成器，非常适合创建动态产品视频、引人注目的UGC风格视频广告和吸引人的社交媒体内容。其生成式AI视频功能支持跨各种平台的视觉叙事时刻，确保您的信息脱颖而出。
HeyGen真的能简化AI驱动的视频广告制作过程吗？
当然可以。作为一款先进的AI视频广告制作工具，HeyGen通过将脚本转化为广告就绪的视频，配以AI化身和自然配音，简化了视频创作。这种智能自动化显著减少了性能营销人员的制作时间和精力，带来成功的AI广告。
HeyGen是否提供文本到视频内容创作的功能？
是的，HeyGen在文本到视频生成方面表现出色，使用户能够轻松地将书面脚本转化为专业视频。通过简单的文本输入，您可以利用AI化身和复杂的配音生成，迅速且富有创意地将您的内容呈现出来。