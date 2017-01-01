制作一个充满活力的45秒视频，目标是小企业主和数字营销人员，展示如何通过自动化AI视频生成器简化他们的内容营销工作。视觉风格应明亮且充满活力，平滑的过渡突出平台的易用性，配以欢快的音乐和清晰专业的AI旁白。重点展示从文本到视频的轻松转换，从脚本到精美的最终产品，强调在引人注目的营销活动中节省时间和成本。

