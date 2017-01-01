自动化AI视频生成器：轻松创建视频
快速将您的脚本转化为引人入胜的视频，利用我们先进的从脚本到视频的功能，提升您的内容营销工作。
制作一个充满活力的45秒视频，目标是小企业主和数字营销人员，展示如何通过自动化AI视频生成器简化他们的内容营销工作。视觉风格应明亮且充满活力，平滑的过渡突出平台的易用性，配以欢快的音乐和清晰专业的AI旁白。重点展示从文本到视频的轻松转换，从脚本到精美的最终产品，强调在引人注目的营销活动中节省时间和成本。
示例提示词1
想象一个60秒的教学视频，专为教育工作者和在线课程创建者设计，展示数字化身在吸引学习者方面的力量。视觉风格应简洁且信息丰富，展示各种AI化身以友好的表情解释复杂概念，音频由平静、清晰的AI声音和细腻的背景音乐组成。这个AI生成的视频应突出HeyGen的AI化身如何为电子学习内容带来个性和清晰度，使其更具活力和可访问性。
示例提示词2
为内容创作者和社交媒体经理创建一个30秒的社交媒体广告，展示促销视频的快速制作。视觉美学应快速且现代，利用动态文本覆盖和快速剪辑，配以时尚、吸引人的音乐和简洁有力的旁白。强调平台多样的模板和场景如何允许快速视频创建，赋予用户创意控制以迅速启动活动。
示例提示词3
开发一个50秒的专业企业培训视频，面向全球营销团队和企业培训师，展示无缝的多语言沟通。视觉风格应精致且企业化，配有清晰的图形和屏幕文本强化关键信息，伴随多语言AI旁白和细腻的背景音乐。展示HeyGen强大的旁白生成能力如何实现轻松本地化并增强任何视频内容的传播范围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
撰写您的脚本
通过输入您的脚本开始视频创建之旅。我们的平台利用先进的从文本到视频技术来解释您的内容并为视觉呈现做好准备。
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个作为您视频的主持人。这些数字化身通过自然的动作和表情使您的脚本栩栩如生。
Step 3
使用模板进行优化
通过应用专业模板和场景增强视频的视觉吸引力。自定义背景、文本和元素以有效地匹配您的品牌和信息。
Step 4
导出您的高质量视频
生成完整的AI驱动视频。我们的系统高效地将您的项目渲染为高质量的视频输出，准备在各个平台上分享。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创建过程？
HeyGen利用先进的从文本到视频技术，将您的书面脚本转化为引人入胜的AI生成视频内容。这个过程允许快速视频创建，消除了复杂的传统视频编辑需求。
我可以在HeyGen中自定义AI化身以实现独特的品牌形象吗？
当然可以，HeyGen提供对数字化身的广泛创意控制，使您能够根据品牌形象完美调整其外观和风格。您可以确保AI生成的视频反映您的特定愿景。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资源？
HeyGen提供了大量可定制的模板和场景，以启动您的视频制作工作流程。这些资源结合AI旁白，支持无缝的内容营销和高质量的视频输出。
HeyGen支持多语言视频内容吗？
是的，HeyGen提供强大的多语言支持，使您能够创建与全球观众产生共鸣的AI生成视频内容。这增强了您的创意传播范围，并轻松实现本地化沟通。