协会培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程
使用我们直观的文本到视频生成器，立即将您的脚本转化为专业培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的60秒"技术培训"视频，解释我们协会会员门户中的新功能。此视频面向需要快速掌握新功能的现有会员。视觉风格应高度图解化，包含屏幕录制和清晰的注释，配以精准的指导性语音，利用HeyGen的"从脚本到视频"功能高效生成，确保准确性和速度。
为我们的"学习与发展"团队设计一个引人入胜的30秒公告视频，重点介绍即将到来的系列研讨会。此视频面向所有协会员工，旨在激发兴奋感和参与度。采用充满活力和视觉动感的风格，配以欢快的背景音乐，并利用HeyGen的"语音生成"确保多次内部沟通中的语调和清晰度一致，使公告真正具有"吸引力"。
开发一个简单的45秒"标准操作程序视频创建"指南，演示新的费用提交流程。观众包括所有负责提交费用的员工，需要一个清晰的分步教程。视觉呈现应简洁有序，配以醒目的屏幕文字和自信的解释性语音。利用HeyGen的预设"模板和场景"来简化这一重要内部指令的制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化协会培训视频的制作？
HeyGen是一个先进的协会培训视频生成器，通过利用AI虚拟人和强大的文本到视频生成器简化内容制作。这使用户即使没有丰富的编辑技能，也能快速高效地制作引人入胜的培训视频。
HeyGen适合制作各种类型的学习与发展内容吗？
当然，HeyGen专为多样化的学习与发展需求而设计，包括高效的标准操作程序视频创建、全面的员工入职材料和详细的技术培训。其生成式AI功能允许快速制作适合混合型员工队伍的引人入胜的视频。
HeyGen允许在培训视频中进行定制和品牌化吗？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入培训视频中。通过可定制的培训视频模板、媒体库和高级语音生成，您的内容始终保持品牌一致性和影响力。
HeyGen提供哪些工具以实现高效的培训视频制作？
HeyGen提供全面的AI视频解决方案，包括AI虚拟人、文本到视频生成和AI屏幕录制器，便于内容捕捉。它支持多语言语音生成并提供便捷的更新，使其成为学习与发展团队快速创建培训视频的强大工具。