引人入胜的美术课程生成器
为学生生成定制的美术课程计划，然后使用HeyGen的文本转视频功能将其生动呈现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过90秒的演示释放艺术项目的创造力，展示直观的拖放编辑器。此视频专为忙碌的美术教师和课程开发者设计，采用动态吸引人的视觉风格和热情的解说。突出HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，快速为学生构建定制的美术课程计划。
通过2分钟的视频探索AI艺术生成器在创建视觉提示方面的潜力，面向渴望整合尖端AI工具的教学设计师和教育工作者。视频将采用复杂且信息丰富的视觉和音频风格，利用HeyGen的AI化身和语音生成功能清晰解释复杂概念。
学习如何在45秒的视频中快速创建免费高质量的课程计划，专为新美术教师或预算有限者设计。呈现友好易懂的视觉风格，快速剪辑展示效率，配以有帮助和鼓励的语气。强调HeyGen的文本转视频功能和自动字幕/说明，确保每个指令清晰明了。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助教学设计师创建引人入胜的美术课程计划？
HeyGen通过先进的AI化身和文本转视频生成技术，帮助教学设计师将书面课程计划和美术课堂指令转化为动态视频内容。这有助于教师更有效地向学生展示复杂的视觉提示和项目指令。
HeyGen为制作美术教学视频提供了哪些定制选项？
HeyGen提供了一套强大的定制选项，包括专业设计的模板以及上传您自己的照片或使用素材图片的能力。您可以轻松地通过品牌控制来调整视频指令，以符合特定的美术项目或课程计划模板。
教师能否利用HeyGen的AI功能快速生成教育内容？
是的，HeyGen通过AI化身和强大的文本转视频技术，使教师能够高效生成高质量的教育视频。这简化了清晰的美术课堂指令和视觉提示的创建，显著节省了宝贵的时间。
HeyGen是否支持多种格式以分享AI生成的视频课程计划？
HeyGen支持灵活的纵横比调整和多样的导出选项，使您可以轻松地在不同平台上分享AI生成的视频课程计划。此外，自动字幕和说明确保您的美术课堂指令对所有学生都可访问。