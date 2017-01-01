街机视频制作：AI驱动的演示轻松实现
利用AI化身创建引人入胜的产品演示，轻松加速销售周期。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销机构开发一个引人入胜的45秒产品演示，展示专业的AI演员在时尚现代的环境中，配以清晰、清晰的AI配音，展示HeyGen的先进AI化身如何以无与伦比的真实感将活动带入生活。
为电子商务企业制作一个鼓舞人心的60秒产品故事视频，采用电影视觉风格和情感背景音乐，旨在帮助他们通过利用HeyGen多样化的模板和场景创建引人入胜的广告，与客户产生深刻共鸣。
为教育工作者构建一个信息丰富的30秒互动演示指南，使用简洁的教学视觉方法和动画图形以及友好的配音，说明任何视频制作者如何通过HeyGen精确的配音生成功能简化复杂主题并提高参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的视频内容创作？
HeyGen让您可以轻松使用逼真的AI演员和合成配音创建引人入胜的视频，将文本转化为引人入胜的产品故事或动态社交媒体视频。这个强大的视频制作工具简化了您的内容创作过程，即使没有视频编辑经验也能轻松上手。
HeyGen能否帮助营销机构创建成功的广告和引人入胜的产品演示？
当然可以，HeyGen旨在赋能营销机构使用AI创建成功的广告并开发高度引人入胜的产品演示。我们的AI视频代理可以有效展示您的产品，帮助您吸引注意力并强有力地传达信息以推动参与。
使用HeyGen进行创意内容是否需要专业的视频编辑知识？
不需要，HeyGen提供了一个无需代码的用户友好平台，使任何人都能轻松制作高质量视频。您可以利用我们的模板和场景以及AI驱动的工具生成面孔，轻松将您的产品故事呈现出来。
HeyGen为我的创意视频提供了哪些品牌定制选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将您的标志、首选颜色和自定义链接集成到视频中。您还可以利用我们多样化的模板和场景库，确保您的AI视频广告和其他内容始终反映您品牌的独特身份。