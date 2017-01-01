街机视频制作：AI驱动的演示轻松实现

利用AI化身创建引人入胜的产品演示，轻松加速销售周期。

想象为创意企业家制作一个充满活力的30秒街机视频制作风格短片，采用复古未来主义视觉效果和充满活力的合成波配乐，突出他们如何快速将想法转化为引人入胜的内容创作，使用HeyGen高效的从脚本到视频功能。

示例提示词1
为营销机构开发一个引人入胜的45秒产品演示，展示专业的AI演员在时尚现代的环境中，配以清晰、清晰的AI配音，展示HeyGen的先进AI化身如何以无与伦比的真实感将活动带入生活。
示例提示词2
为电子商务企业制作一个鼓舞人心的60秒产品故事视频，采用电影视觉风格和情感背景音乐，旨在帮助他们通过利用HeyGen多样化的模板和场景创建引人入胜的广告，与客户产生深刻共鸣。
示例提示词3
为教育工作者构建一个信息丰富的30秒互动演示指南，使用简洁的教学视觉方法和动画图形以及友好的配音，说明任何视频制作者如何通过HeyGen精确的配音生成功能简化复杂主题并提高参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

街机视频制作工作原理

轻松使用AI演员和互动元素制作引人入胜的产品演示和营销视频，旨在吸引注意力并为营销机构带来成果。

1
Step 1
创建引人入胜的产品故事
首先将您的脚本转化为动态视频内容。利用我们强大的从脚本到视频功能，快速生成引人入胜的视觉效果，非常适合展示产品故事或广告。
2
Step 2
通过AI化身增强效果
通过整合逼真的AI化身将您的叙述带入生活。从多样化的选择中挑选，以展示您的产品、解释功能，并与观众建立个人联系。
3
Step 3
通过互动表单进行定制
通过在视频中直接添加互动表单来提高参与度并收集有价值的见解。非常适合在互动演示中捕获潜在客户或收集反馈。
4
Step 4
分享并优化适用于任何平台
为全球影响力和影响力准备您的视频。使用纵横比调整和导出功能为各种平台定制您的内容，确保您的信息在任何地方都看起来很棒。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出产品故事和演示

使用AI演员开发引人入胜的产品故事和互动演示，展示您的街机视频制作工具的功能。

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的视频内容创作？

HeyGen让您可以轻松使用逼真的AI演员和合成配音创建引人入胜的视频，将文本转化为引人入胜的产品故事或动态社交媒体视频。这个强大的视频制作工具简化了您的内容创作过程，即使没有视频编辑经验也能轻松上手。

HeyGen能否帮助营销机构创建成功的广告和引人入胜的产品演示？

当然可以，HeyGen旨在赋能营销机构使用AI创建成功的广告并开发高度引人入胜的产品演示。我们的AI视频代理可以有效展示您的产品，帮助您吸引注意力并强有力地传达信息以推动参与。

使用HeyGen进行创意内容是否需要专业的视频编辑知识？

不需要，HeyGen提供了一个无需代码的用户友好平台，使任何人都能轻松制作高质量视频。您可以利用我们的模板和场景以及AI驱动的工具生成面孔，轻松将您的产品故事呈现出来。

HeyGen为我的创意视频提供了哪些品牌定制选项？

HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将您的标志、首选颜色和自定义链接集成到视频中。您还可以利用我们多样化的模板和场景库，确保您的AI视频广告和其他内容始终反映您品牌的独特身份。