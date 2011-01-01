创建 使用AR视频制作器的惊艳视频
利用我们的增强现实平台和人工智能化身，解锁沉浸式学习体验，创造引人入胜的内容。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转变为一整个视频。
在这个2分钟的视频中，教育工作者和培训师将发现通过增强现实平台进行沉浸式学习的强大力量。叙述将聚焦于如何通过整合触发图像和ARKit技术，AR创作工具能够转变传统的教学方法。借助HeyGen的文本到视频的功能，该视频将呈现一个清晰而引人入胜的故事线，由专业配音支持，以吸引那些希望用AR增强其教育内容的观众。
探索AR视频制作者的创造潜力，通过一段60秒的视频针对数字艺术家和内容创作者。这个叙事将突出ARCore与3D对象的无缝整合，展示这些工具如何提升视觉叙事。视频将采用生动艺术的视觉风格，并辅以欢快的音轨，还将利用HeyGen的AI化身为故事赋予生命，吸引那些热衷于创新和创造力的人。
开发者和技术专业人员将迎来一场75秒的技术深度探讨，聚焦于AR创作工具的世界。这段视频将揭开增强现实平台的复杂性，重点介绍表面追踪和触发图像的技术要点。借助HeyGen的媒体库/素材支持，视频将展示高质量的视觉效果和精心设计的音频背景，旨在吸引那些希望在AR开发领域扩展技术专长的观众。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
HeyGen的AR视频制作功能赋予创作者和教育者使用增强现实平台和AR创作工具打造沉浸式体验的能力。通过利用3D对象、触发图像和表面追踪，HeyGen增强了学习和讲故事的体验，使其成为那些寻求创新和引人入胜内容的理想选择。
使用人工智能视频制作高影响力广告.
Quickly produce captivating ads using AI video, integrating AR elements for a more immersive viewer experience.
通过沉浸式课程增强学习体验.
Develop engaging courses that reach global audiences, utilizing AR to create interactive and immersive learning environments.
HeyGen是如何增强AR视频创作的？
HeyGen提供了一个强大的AR视频制作工具，它可以与增强现实平台无缝集成，让用户创造沉浸式的学习体验。通过用于整合3D对象和触发图像的工具，HeyGen确保您的AR内容既吸引人又技术上可靠。
HeyGen为AR开发提供了哪些技术特性？
HeyGen支持包括表面追踪以及与ARKit和ARCore兼容的AR创作工具。这些功能确保了在增强现实项目中3D对象的精确放置和交互，保证了专业和高质量的成果。
HeyGen可以用于教育目的吗？
是的，HeyGen 非常适合创造沉浸式学习体验。通过利用其增强现实视频制作工具和增强现实平台，教育工作者可以制作互动课程，通过吸引人的视觉内容吸引并教育学生。
为什么选择HeyGen进行您的AR项目？
HeyGen 凭借其全面的 AR 创作工具套件而脱颖而出，包括从脚本到视频的文本转换和配音生成功能。这些功能，加上品牌控制和媒体库，使其成为任何 AR 项目的多功能选择。