使用AR培训视频生成器创建沉浸式培训
通过沉浸式AR视频革新员工培训。使用我们的AI虚拟形象和无代码工具轻松创建引人入胜的模块。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理设计一个45秒的动态产品演示视频，展示新的AR功能，使用AR视频制作工具强调前沿的增强现实创作。视频应具有未来感和吸引力的视觉效果，配以欢快的背景音乐，充分利用HeyGen的丰富模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，使产品栩栩如生。
为现有员工开发一个90秒的员工培训模块视频，重点介绍合规更新，采用互动和指导性的视觉风格，配以友好、同步的语音。这个AI培训视频应利用HeyGen的从脚本到视频的功能轻松生成内容，并通过全面的字幕/说明提高可访问性和知识保留。
想象为小企业主创建一个简洁的30秒指导视频，强调无代码解决方案和拖放功能。视频需要简单、亲切的视觉设计，配以清晰的分步骤视觉和直截了当的语音，非常适合演示快速操作指南。应高效利用HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能，以及现成的模板和场景来简化创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI培训视频的创建？
HeyGen使L&D团队和企业能够轻松生成引人入胜的AI培训视频。利用我们的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，无需复杂的视频编辑工具即可创建专业的培训模块。
HeyGen可以用作AR培训视频生成器吗？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，旨在制作高质量的培训视频，可以作为增强现实（AR）应用的引人入胜的内容。虽然HeyGen专注于AI驱动的视频创作，但生成的AI培训视频非常适合增强沉浸式学习体验。
HeyGen是生成培训视频的无代码解决方案吗？
当然，HeyGen被设计为一个用户友好的无代码解决方案，使任何人都能轻松创建专业的AI培训视频。通过预设计的模板和拖放功能，您可以快速制作高质量的员工培训内容，无需专业的技术技能。
HeyGen提供哪些功能来增强AI生成的视频？
HeyGen提供全面的功能来增强您的AI生成视频，包括先进的旁白生成和一键翻译以实现全球覆盖。您还可以利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能来创建多样化和引人入胜的培训模块。