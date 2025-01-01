申请者指导视频生成器：简化入职流程
轻松创建专业的申请者指导视频，使用AI化身将脚本转化为引人入胜的视觉指南。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的“操作指南”视频，详细解释特定评估或在线测试的复杂细节，供潜在员工使用。此信息视频应利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将详细说明转化为清晰的分步视觉效果，并使用简洁、有序的模板和场景。音频应保持冷静和权威的语气，确保“操作指南”易于遵循和理解，并附有字幕以提高可访问性。
制作一个针对人力资源专业人士的动态30秒营销视频，展示HeyGen的生成式AI视频技术如何革新他们的招聘沟通。视频应具有现代且引人入胜的视觉风格，配以欢快的背景音乐，展示使用HeyGen的广泛媒体库/素材支持快速制作各种招聘阶段的专业“营销视频”的便捷性。
为未成功的求职者制作一个独特的40秒个性化反馈视频，由一个富有同情心的AI化身传达。这个由HeyGen的AI视频生成器创建的富有同情心的视频应具有尊重和关怀的视觉风格，配以柔和、不突兀的背景音乐，提供建设性的反馈或鼓励。确保使用纵横比调整和导出功能，以便在各种平台上获得最佳观看效果，即使在拒绝中也能留下积极和难忘的印象。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen利用先进的生成式AI视频技术将文本转化为引人入胜的视频。您可以轻松创建专业内容，包括营销视频或操作指南，使用逼真的AI化身和文本到视频的功能。
HeyGen能生成有效的入职视频吗？
当然，HeyGen是创建引人入胜的申请者指导和入职视频的理想AI视频生成器。其功能使您能够快速制作带有自定义品牌和配音的培训视频或SOP，确保清晰的沟通。
视频项目中有哪些AI化身可用？
HeyGen提供多样化的逼真AI化身，可以自然地与您的脚本同步口型。这些化身增强了您的生成式AI视频项目，使您的内容更加生动和专业。
如何使用HeyGen快速制作各种视频内容？
HeyGen通过多样的模板和强大的脚本生成器简化了视频生成过程。这使您能够快速创建不同类型的内容，从营销视频到操作指南，而无需复杂的视频编辑工具。