申请者指导视频生成器：简化入职流程

轻松创建专业的申请者指导视频，使用AI化身将脚本转化为引人入胜的视觉指南。

114/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的“操作指南”视频，详细解释特定评估或在线测试的复杂细节，供潜在员工使用。此信息视频应利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将详细说明转化为清晰的分步视觉效果，并使用简洁、有序的模板和场景。音频应保持冷静和权威的语气，确保“操作指南”易于遵循和理解，并附有字幕以提高可访问性。
示例提示词2
制作一个针对人力资源专业人士的动态30秒营销视频，展示HeyGen的生成式AI视频技术如何革新他们的招聘沟通。视频应具有现代且引人入胜的视觉风格，配以欢快的背景音乐，展示使用HeyGen的广泛媒体库/素材支持快速制作各种招聘阶段的专业“营销视频”的便捷性。
示例提示词3
为未成功的求职者制作一个独特的40秒个性化反馈视频，由一个富有同情心的AI化身传达。这个由HeyGen的AI视频生成器创建的富有同情心的视频应具有尊重和关怀的视觉风格，配以柔和、不突兀的背景音乐，提供建设性的反馈或鼓励。确保使用纵横比调整和导出功能，以便在各种平台上获得最佳观看效果，即使在拒绝中也能留下积极和难忘的印象。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

申请者指导视频生成器的工作原理

使用AI高效创建清晰、专业的视频指导，为您的申请者简化入职体验。

1
Step 1
创建您的脚本和化身
编写详细的申请者指导，然后选择一个AI化身来传达您的信息，由HeyGen的AI化身技术提供支持。
2
Step 2
选择模板和品牌
从HeyGen的多样模板中选择场景，并应用您的品牌控制，包括标志和颜色，以增添专业感。
3
Step 3
生成配音和字幕
利用HeyGen的配音生成功能清晰地表达您的指导，并添加自动字幕以增强清晰度和可访问性。
4
Step 4
导出和分享
使用HeyGen的纵横比调整和导出功能导出完整的申请者指导视频，使其准备好在您选择的任何平台上与申请者分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的申请流程

.

轻松将复杂的申请步骤转化为清晰易懂的视频，增强申请者的理解。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作？

HeyGen利用先进的生成式AI视频技术将文本转化为引人入胜的视频。您可以轻松创建专业内容，包括营销视频或操作指南，使用逼真的AI化身和文本到视频的功能。

HeyGen能生成有效的入职视频吗？

当然，HeyGen是创建引人入胜的申请者指导和入职视频的理想AI视频生成器。其功能使您能够快速制作带有自定义品牌和配音的培训视频或SOP，确保清晰的沟通。

视频项目中有哪些AI化身可用？

HeyGen提供多样化的逼真AI化身，可以自然地与您的脚本同步口型。这些化身增强了您的生成式AI视频项目，使您的内容更加生动和专业。

如何使用HeyGen快速制作各种视频内容？

HeyGen通过多样的模板和强大的脚本生成器简化了视频生成过程。这使您能够快速创建不同类型的内容，从营销视频到操作指南，而无需复杂的视频编辑工具。