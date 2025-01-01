申请人指导视频制作器：提升候选人体验

赋能人力资源专业人士轻松制作引人入胜的操作指南和视频，通过脚本转视频功能实现。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的技术深度视频，针对技术招聘人员，展示HeyGen作为生成式AI平台在创建复杂申请人指导视频方面的强大功能。该视频应强调如何高效地将详细脚本转化为精美视频，使用文本转视频功能，并通过动态字幕/说明突出关键技术要求。视觉和音频风格应精准且信息丰富，确保技术观众的最大理解。
示例提示词2
为新员工设计一个2分钟的欢迎视频，由入职专家制作，介绍公司文化和初始步骤。这个申请人指导视频应利用HeyGen的多样化模板和场景来清晰地构建信息，结合媒体库/库存支持中的相关素材，保持亲切和专业的语气。视觉和音频风格应温暖和鼓励，为他们的旅程设定积极的基调。
示例提示词3
为小企业主和人力资源通才制作一个动态的45秒视频，展示HeyGen的直观模板和场景如何快速创建有效的申请人指导视频。视频应突出视频创建过程的效率，并展示如何轻松调整内容以适应各种平台，使用纵横比调整和导出功能。视觉上引人入胜，节奏快速，音频清晰有力，将传达平台的易用性和速度。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

申请人指导视频制作器的工作原理

通过我们的生成式AI平台高效创建引人入胜的申请人指导视频，简化您的招聘流程，并为候选人提供清晰、专业的指导。

1
Step 1
从脚本创建
首先将您的脚本直接输入我们的编辑器，利用强大的脚本转视频功能快速生成内容。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过选择一个引人入胜的AI虚拟形象来增强您的信息传递，定制他们的外观和声音以符合您的品牌。
3
Step 3
生成语音解说
利用我们先进的语音生成功能，为您的视频创建自然的旁白，确保清晰和一致的沟通。
4
Step 4
应用品牌和导出
通过应用自定义品牌控制来确保视觉一致性，最后以您首选的格式导出视频，以便与申请人无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的申请主题

使用AI视频将复杂的申请要求和流程分解为易于理解的视觉指南，提高所有申请人的清晰度和理解力。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频制作？

HeyGen是一个强大的生成式AI平台，通过使用逼真的AI虚拟形象和强大的语音生成功能，直接从脚本生成专业视频，从而简化视频制作。这使得HeyGen成为满足各种内容需求的高效视频编辑器。

HeyGen提供哪些技术编辑功能用于视频定制？

HeyGen提供了一整套技术编辑功能，包括直观的拖放编辑器、无缝添加字幕和说明，以及基本的品牌控制。您还可以利用预设计的模板来加速视频制作过程。

HeyGen能为人力资源制作专业的申请人指导视频吗？

当然可以，HeyGen是一个出色的申请人指导视频制作器，非常适合人力资源专业人士。您可以轻松利用AI虚拟形象和脚本转视频功能，为入职或详细的求职申请教程制作引人入胜的操作指南和视频。

HeyGen如何提升我的社交媒体内容？

HeyGen通过AI驱动的快速视频制作显著提升您的社交媒体内容。您可以快速生成引人注目的视频，使用自定义语音生成，并添加清晰的字幕和说明，以便在各个平台上吸引更广泛的观众。