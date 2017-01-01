您的即时应用宣传视频制作工具

使用我们的专业“模板和场景”提升您的营销活动并增加应用下载量。

制作一个针对应用开发者的30秒动态视频，展示他们如何轻松生成令人惊艳的移动应用宣传视频。视觉上，想象一下流畅的动画移动模型，突出应用的界面，并配以欢快、激励人心的背景音乐。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本快速将您的想法转化为精美的视觉故事，并由AI化身展示关键优势。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一个针对小企业主和营销人员的45秒宣传视频，旨在增加他们最新应用的下载量。该视频应采用明亮且引人入胜的视觉风格，展示清晰的用户互动和动画文字来解释应用的价值。通过HeyGen的语音生成功能生成的友好、热情的旁白，加上轻松的背景音乐，使信息更具共鸣。
示例提示词2
为产品经理制作一个专业的60秒视频，介绍新的应用更新，重点介绍关键功能和编辑工具。视觉风格应简洁且具有指导性，利用动画移动模型展示功能。权威且清晰的AI旁白将引导观众，HeyGen的媒体库/素材支持可以增强视觉效果，确保全面的展示。
示例提示词3
制作一个充满活力的30秒社交媒体广告，完美适用于营销活动，目标是广泛的潜在应用用户群体。该视频需要快速节奏、视觉冲击力强的美学效果，配以现代图形和快速场景切换，以实现专业质量的视频。利用HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能，快速创建适合各种平台的优化视频，并由强劲、现代的音乐驱动。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

应用宣传视频制作工具的工作原理

使用我们直观的工具轻松创建专业的应用宣传视频，帮助您吸引注意力并增加下载量。

1
Step 1
选择您的项目基础
首先从多样化的专业“模板”和场景库中选择，以快速建立应用宣传视频的视觉风格。
2
Step 2
添加您的视觉效果和品牌元素
上传您的应用屏幕录制或截图，并使用“品牌控制（标志、颜色）”整合您的标志和品牌颜色，以个性化您的视频。
3
Step 3
生成引人入胜的旁白
使用我们的“语音生成”工具为您的应用宣传添加清晰、专业的音频，引导观众了解应用的优势，并通过我们的“编辑工具”进行优化。
4
Step 4
导出并分享您的宣传视频
通过选择最佳纵横比并使用“纵横比调整和导出”功能以高质量导出视频，为您的“营销活动”做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出应用成功案例

将用户推荐和成功案例转化为动态AI视频，建立信任并向新客户展示您的应用价值。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建专业的应用宣传视频？

HeyGen的AI驱动应用宣传视频制作工具通过简单的拖放编辑器和丰富的可定制模板库简化了创建过程。您可以高效地制作专业质量的视频，突出应用的关键功能并增加下载量。

HeyGen是否支持应用宣传视频的动画移动模型和其他创意元素？

当然！HeyGen允许您无缝集成动画移动模型，以动态展示应用的界面。您还可以通过动画文字、多样的素材视频、特效和引人入胜的背景音乐来增强您的宣传视频。

有哪些创意选项可以让我的应用宣传视频在社交媒体上脱颖而出？

HeyGen提供强大的编辑工具和多种创意元素，包括AI化身和语音生成，使您的应用宣传视频在社交媒体和营销活动中高度吸引人。轻松添加引人注目的视觉效果和音效，以吸引观众的注意力并推动应用下载。

我可以使用HeyGen自定义应用介绍视频以包含我品牌的特定元素吗？

可以，HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的应用介绍视频与您的品牌形象完美契合。您可以轻松地整合您的标志，调整品牌颜色，并创建自定义标志介绍动画，以在所有营销活动中保持一致和专业的外观。