应用宣传视频生成器：创建惊艳的应用宣传
轻松设计专业的应用宣传视频。访问HeyGen的海量模板和场景库，加速您的应用成功并增加下载量。
设计一个45秒的宣传视频，面向希望简化视频制作的市场营销专业人士和内容创作者。采用时尚专业的视觉美学，配以引人入胜的背景音乐和通过HeyGen的语音生成功能生成的清晰简洁的旁白。视频应有效展示如何从各种专业模板中选择，以快速创建引人注目的宣传内容，节省大量时间。
制作一个鼓舞人心的60秒应用宣传视频，专为初创公司和独立应用创作者量身定制，强调专业视觉效果对其新产品的影响。视频应展示明亮鼓舞人心的视觉效果，展示多样的应用UI示例，配以时尚的移动设备模型，支持热情的声音和俏皮的音效。展示HeyGen的媒体库/素材支持如何快速集成高质量素材，以增强任何应用宣传视频模板。
为数字营销人员和代理商制作一个高影响力的20秒宣传视频，专为社交媒体活动设计，以快速吸引注意力。视觉风格应快速节奏，配以醒目的文字覆盖和充满活力的音乐，最终以强有力的行动号召结束。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何轻松优化这些短宣传视频，以适应各种平台，确保最大范围和参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化应用宣传视频的制作？
HeyGen通过其直观的界面和AI驱动的功能简化了引人入胜的应用宣传视频的制作。用户可以轻松地从文本脚本生成专业的应用宣传视频，利用AI化身和动态动画文本有效展示他们的应用功能。
HeyGen提供哪些类型的应用宣传视频模板？
HeyGen提供多样化的应用宣传视频模板，适用于各种应用类别和宣传需求。这些模板通常包括移动设备模型和不同的介绍及宣传格式，为快速创建吸引观众注意的宣传视频提供了坚实的基础。
HeyGen的AI如何协助制作专业的应用宣传视频？
HeyGen的AI功能是制作专业应用宣传视频的核心，通过提供AI化身和从文本生成的真实语音旁白。这种先进的AI技术使用户无需广泛的视频编辑专业知识即可制作高质量、专业外观的宣传视频，使其成为强大的宣传视频制作工具。
我可以为我的品牌定制HeyGen创建的应用宣传视频吗？
可以，HeyGen提供全面的品牌控制来定制您的应用宣传视频。您可以轻松添加您的标志、特定品牌颜色，并从库中集成您自己的媒体，以确保每个应用宣传视频完美契合您的品牌形象并增强识别度。