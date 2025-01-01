应用演示视频制作器：快速创建引人入胜的产品演示

使用拖放编辑器快速制作专业的手机应用演示视频，并通过引人入胜的模板和场景提升销售。

制作一个针对小企业主的30秒动态手机应用演示视频，展示他们的应用如何通过快速、清晰的屏幕录制和现代欢快的音轨简化日常操作。强调使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建简洁而有影响力的演示。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新应用用户开发一个60秒的简洁说明视频，以平和的指导语气和清晰的屏幕文字引导他们了解核心功能。视觉风格应干净专业，利用HeyGen的字幕/字幕和媒体库/素材支持，打造一个精致且易于跟随的教程。
示例提示词2
制作一个45秒的产品演示视频，优化用于社交媒体分享，目标是寻找快速成功的营销团队。使用亮丽的色彩、时尚的过渡效果和流行的背景音乐，突出应用最吸引人的功能，所有这些都可以轻松使用HeyGen的多样化模板和场景，并通过纵横比调整和导出进行优化。
示例提示词3
生成一个精致的30秒应用演示，突出潜在投资者的独特卖点，展示一个专业的AI化身进行简洁而权威的叙述。视觉风格应简洁，配以柔和的背景音乐，展示HeyGen的语音生成如何提升应用的演示效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

应用演示视频制作器的工作原理

使用我们直观的平台轻松创建引人入胜的手机应用演示视频，展示您的产品功能并推动用户参与。

1
Step 1
选择模板
从多种专为手机应用演示量身定制的专业设计视频模板中选择，快速开始您的项目。
2
Step 2
添加您的内容
添加您的应用屏幕录制，并通过自定义品牌、AI语音和动态动画增强它们，以突出关键功能。
3
Step 3
应用增强功能
应用引人入胜的背景音乐，并自动生成准确的字幕，使您的应用演示视频更具可访问性和专业性。
4
Step 4
导出并分享
将完成的应用演示视频导出为高分辨率MP4格式，优化适用于各种平台，并直接分享到社交媒体。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强应用入门和教程

.

通过创建动态和引人入胜的视频教程来提高用户保留率和理解力，帮助应用入门和功能解释。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的手机应用演示视频？

HeyGen通过AI化身和从文本到视频技术，让您轻松制作专业的手机应用演示视频。利用我们可定制的视频模板和拖放编辑器，有效展示您的应用功能。

HeyGen为产品视频制作提供了哪些AI功能？

HeyGen利用先进的AI技术进行逼真的AI语音生成和从文本到视频的生成，简化了引人入胜的产品演示视频的制作。这使您能够清晰高效地解释复杂功能。

HeyGen是否支持说明视频的自定义品牌？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志和品牌颜色直接整合到说明视频中。这确保您的产品演示视频与您的市场营销和销售支持工作完美契合。

我可以轻松将HeyGen产品演示视频分享到社交媒体吗？

当然可以。HeyGen支持导出高分辨率MP4格式的产品演示视频，使其可以立即分享到社交媒体。您还可以添加字幕和背景音乐，以优化它们在YouTube等平台上的表现。