应用广告视频制作：创建引人入胜的移动应用广告

创建高影响力的应用广告视频以实现转化。利用从脚本到视频的文本转换功能，快速制作引人入胜的专业活动。

制作一个充满活力的30秒宣传视频，展示一款新移动应用，目标是帮助小企业主简化运营。采用现代、欢快的视觉风格，配以流畅的动画和充满活力的背景音乐。突出用户如何快速使用HeyGen的丰富“模板和场景”创建引人入胜的内容，打造一个引人注目的应用广告视频制作体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个45秒的演示视频，专为科技爱好者精心设计，优雅地解读复杂的应用功能。视觉上，采用前沿的极简图形和微妙的未来主义音效，配以成熟、冷静的专业旁白。该视频将突出HeyGen的“AI化身”来进行讲解，展示AI视频广告制作如何简化复杂信息传递，同时保持用户友好的界面。
示例提示词2
如何制作一个引人入胜的60秒叙事视频，直接面向忙碌的专业人士，展示一款新生产力应用如何革新他们的日常工作流程？视觉风格应结合引人入胜的故事叙述，顺畅过渡从挑战到胜利，背景音乐应是平静而鼓舞人心的。HeyGen强大的“语音生成”应提供清晰、权威的旁白，使其成为在社交媒体上推动参与的理想营销视频制作工具。
示例提示词3
想象一个专为设计师和营销人员设计的15秒宣传片，精彩展示应用的创作自由和直观易用性。该视频需要快速的美学风格，充满动态剪辑和流行音轨以瞬间吸引注意力。HeyGen的“媒体库/素材支持”的强大功能将是展示丰富选项的核心，证明它是创建可定制视频模板的终极工具，具有无缝的拖放编辑器体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

应用广告视频制作的工作原理

通过我们直观的平台轻松创建引人入胜的应用广告视频，提供可定制的模板、AI功能和高质量导出，满足您的所有营销需求。

1
Step 1
选择一个模板
通过从我们庞大的可定制“视频模板”库中选择，或从空白画布开始，轻松启动您的应用广告视频，利用我们强大的模板和场景功能实现完全的创意控制。
2
Step 2
自定义您的广告内容
利用直观的“拖放编辑器”从我们的丰富媒体库/素材支持中添加您的视觉效果、文本和品牌资产。通过动态元素完善您的广告以吸引注意力。
3
Step 3
生成语音并完善
利用我们的“AI视频广告制作”功能，从您的脚本中自动生成专业的语音生成。预览您的创作，确保它完美地代表您的应用，然后再进行最终定稿。
4
Step 4
导出您的高质量视频广告
一旦满意，使用我们的纵横比调整和导出功能“导出”您的“高质量”视频广告。优化它以适应各种平台，确保您的信息有效地传达给所有渠道的受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示应用成功故事和用户评价

.

将积极的用户体验转化为引人入胜的视频评价，建立信任并鼓励新的应用注册。

常见问题

HeyGen如何提升我的创意视频广告活动？

HeyGen是一个AI视频广告制作工具，可以轻松创建引人入胜的营销视频。利用我们的AI化身、丰富的媒体库和可定制的视频模板，快速实现您的创意愿景。

HeyGen是否提供适合多种需求的可定制视频模板？

是的，HeyGen提供多种可定制的视频模板，旨在适应各种社交媒体平台和营销目标。我们用户友好的拖放编辑器允许轻松个性化，确保您的视频广告脱颖而出。

是什么让HeyGen成为有效的在线视频广告制作工具？

HeyGen因其用户友好的界面和强大的AI功能而成为有效的在线视频广告制作工具。我们提供文本到视频生成、语音生成和高质量导出，使广告制作过程高效且专业。

我可以在HeyGen中将音乐和品牌融入我的营销视频吗？

当然可以。HeyGen的营销视频制作工具允许无缝音乐集成，为您的视频广告设定合适的基调。您还可以使用我们的品牌控制功能应用品牌标志和颜色，以保持一致性和专业性。