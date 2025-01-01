自动化内容的API教程视频制作工具
轻松自动化创建引人入胜的视频。使用我们强大的从脚本到视频功能生成高质量的教程视频，配有旁白和字幕。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个90秒的教学视频，面向对自动化工作流感兴趣的技术用户，具体展示如何通过JSON负载触发视频生成。采用动态的视觉风格，结合工作流图和简洁的UI演示，并配有引人入胜的解说音轨。展示HeyGen的集成能力，如何通过多样化的“AI化身”创建个性化内容。
制作一个2分钟的开发者指南，面向使用NodeJS构建的用户，演示如何以编程方式为视频添加和自定义字幕/说明。视觉美学应现代化，展示清晰的代码片段和视觉输出，并配有友好且有帮助的旁白。强调HeyGen的“字幕/说明”功能如何通过API增强可访问性和用户参与度。
为PHP开发者制作一个75秒的实用教程，指导他们构建一个利用文本到视频API的简单应用程序。视频应有逐步的视觉进程，从代码到生成的输出，并以自信且指导性的音调进行讲解。突出展示如何轻松地从文本中自动添加高质量的“语音生成”，使基于PHP的项目内容创建变得无缝。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何支持开发者的视频自动化？
HeyGen提供了一个强大的视频创建API，专为自动化工作流设计，使开发者能够使用PHP、NodeJS和JSON等语言无缝集成文本到视频的生成。这使得大规模生成短视频和其他内容变得高效。
我可以使用HeyGen的API直接从文本脚本生成视频吗？
可以，HeyGen强大的文本到视频API允许您轻松地直接从文本脚本生成引人入胜的视频。您可以以编程方式控制AI化身、从文本生成旁白，甚至添加自动字幕/说明以增强可访问性。
HeyGen的API有哪些高级视频输出功能？
除了基本的视频创建，HeyGen的API还支持从文本自动生成旁白和字幕/说明，确保您的内容既可访问又引人入胜。开发者还可以利用模板和品牌控制来保持一致性。
HeyGen的视频创建API是否兼容各种开发环境？
当然。HeyGen的视频创建API设计灵活，允许开发者在各种平台上进行集成。您可以利用我们的API在现有的自动化工作流中创建高质量的视频。