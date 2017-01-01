有效的人力资源培训反骚扰视频制作工具

使用AI化身创建专业的反骚扰培训视频，确保高效的内容创作和法律合规。

开发一个45秒的专业视频，用于人力资源培训，向新员工介绍公司的反骚扰政策，使用清晰、直接的视觉效果和令人安心的音频语调来解释核心概念。该视频应利用HeyGen的文本转视频功能，以简化关键职场骚扰培训的内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的情景视频，面向所有员工，展示如何识别和报告各种形式的骚扰，确保法律合规。该视频应展示富有同情心的AI化身演绎常见情境，并配以信息丰富且令人安心的旁白，创造一个引人入胜的反骚扰视频制作体验。
示例提示词2
创建一个动态的30秒宣传视频，面向企业主和管理者，突出定期骚扰培训视频的简便性和有效性。视觉风格应积极向上且专业，结合企业品牌，使用HeyGen的语音生成功能生成自信的旁白，强调高效的内容创作。
示例提示词3
设计一个简洁的25秒信息视频，面向远程团队和公司范围的公告，快速更新法律合规法规的最新变化。该视频需要现代、引人入胜的视觉效果和友好、信息丰富的语调，并通过HeyGen的字幕功能增强可访问性，确保所有员工都能观看培训视频。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

反骚扰视频制作工具的工作原理

使用AI轻松创建专业且合规的反骚扰培训视频，确保为每个人提供一个安全和尊重的工作环境。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的全面脚本，重点关注职场骚扰培训的基本指南。这是您“文本转视频”功能的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择，以传达您的反骚扰信息，确保专业且引人入胜的呈现，能够引起观众的共鸣。
3
Step 3
应用品牌和增强效果
利用“品牌控制（徽标、颜色）”自定义您的视频，添加公司的标识，并通过“AI字幕生成器”等选项进一步增强清晰度以提高可访问性。
4
Step 4
导出和集成
完成您的培训视频并以所需格式“导出”。无缝集成到您现有的学习管理系统（LMS）中，以便于分发和跟踪，支持“LMS集成”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的合规主题

将复杂的反骚扰法规转化为清晰、易于理解的视频内容，以便更好地理解和合规。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我的组织创建有效的反骚扰培训视频？

HeyGen使您能够高效地制作高质量、由AI驱动的反骚扰培训视频。利用我们的AI化身和文本转视频功能，创建符合职场骚扰培训和人力资源培训法律合规标准的引人入胜的内容。

是什么让HeyGen成为各种培训视频需求的高效AI视频制作工具？

HeyGen是一个端到端的AI视频制作工具，简化了所有培训视频的高效内容创作。通过AI化身、逼真的AI语音和直接从文本生成视频的能力，您可以快速大规模地制作引人入胜的教育内容。

我可以自定义使用HeyGen创建的培训视频的品牌和外观吗？

当然可以！HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色融入视频中。您还可以从各种AI化身和视频模板中进行选择，以在所有内容中保持一致和专业的外观。

HeyGen如何将脚本转换为带有字幕等功能的完整视频？

HeyGen通过将您的文本转化为视频简化了端到端的视频生成。我们的平台自动生成逼真的AI语音，AI字幕生成器确保您的视频对观众来说是可访问且易于理解的。