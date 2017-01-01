年度评审生成器：AI驱动的绩效评审

通过我们的先进AI模型生成详细的绩效评审、年度自我评估和建设性反馈，增强“配音生成”功能。

了解人力资源专业人士和忙碌的管理者如何通过一段45秒的讲解视频革新他们的评审流程；这段视频应展示时尚的企业视觉效果和积极的专业配音，突出HeyGen的从文本到视频功能和逼真的AI化身如何在生成有见地的绩效反馈时节省时间和精力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
通过一段30秒的视频，帮助员工在年度自我评估中大放异彩，该视频设计友好、现代，并配有平静、引导性的声音；直接面向准备自己评估的个人，展示AI年度评估自我评估生成器如何帮助他们轻松突出关键成就，使用HeyGen的可定制模板和场景以及无缝的配音生成。
示例提示词2
为寻求提升评审文化的团队和个人创建一段引人入胜的60秒视频，采用动态、吸引人的视觉效果和清晰、权威的声音，展示绩效评审生成器的强大功能；该视频将专注于制作平衡、建设性的反馈，利用HeyGen的字幕/字幕和广泛的媒体库/库存支持传达全面的信息。
示例提示词3
通过一段30秒的简约视频吸引忙碌的专业人士和小企业主，视频采用自信、令人安心的语调，简化年度评审流程；该视频将强调AI年度评审生成器在识别改进领域的效率，有效展示HeyGen的AI化身和纵横比调整及导出功能，以便在各个平台上快速创建内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

年度评审生成器的工作原理

高效地使用AI创建专业的视频年度评审。将书面反馈转化为引人入胜的演示，简化管理者和人力资源专业人士的整个过程。

1
Step 1
创建您的绩效评审脚本
首先将您的年度绩效评审内容写入或粘贴到脚本编辑器中。这是您视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择一个AI化身来呈现您的反馈，使您的评审栩栩如生。我们的AI模型提供多样的外观和风格。
3
Step 3
生成配音和视频
在准备好脚本和化身后，自动生成专业的配音，用于您的建设性反馈和成就，将文本转化为精美的视频。
4
Step 4
导出您的视频评审
检查您的视频以确保准确性，进行任何最终调整，然后轻松导出您的年度评审视频，节省时间和精力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在评审后传递激励信息

.

创建鼓舞人心的视频信息，以表彰成就、强化公司价值观，并在绩效评审后激励团队取得未来的成功。

background image

常见问题

HeyGen如何作为AI年度评审生成器运作？

HeyGen利用先进的AI模型生成全面的年度评审和自我评估，为人力资源专业人士和管理者节省大量时间和精力。它高效地简化了个性化绩效评审的创建过程。

HeyGen提供哪些年度自我评估的模板？

HeyGen提供多种可定制的模板，旨在结构化年度自我评估，帮助用户轻松记录成就并识别改进领域。这些模板确保评审过程的一致性和全面性。

HeyGen能否帮助管理者创建有效的绩效评审并提供建设性反馈？

当然可以，HeyGen作为一个强大的绩效评审生成器，帮助管理者高效地撰写详细的评审。它支持整合建设性反馈，以促进员工的成长和发展。

HeyGen是否利用先进的AI模型个性化绩效评审？

是的，HeyGen采用先进的AI模型个性化年度评审生成过程，生成高度相关的见解。这确保每个AI年度评审生成器的输出都针对个人绩效量身定制，使评审过程更具影响力。