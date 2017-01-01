年度评审生成器：AI驱动的绩效评审
通过我们的先进AI模型生成详细的绩效评审、年度自我评估和建设性反馈，增强“配音生成”功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过一段30秒的视频，帮助员工在年度自我评估中大放异彩，该视频设计友好、现代，并配有平静、引导性的声音；直接面向准备自己评估的个人，展示AI年度评估自我评估生成器如何帮助他们轻松突出关键成就，使用HeyGen的可定制模板和场景以及无缝的配音生成。
为寻求提升评审文化的团队和个人创建一段引人入胜的60秒视频，采用动态、吸引人的视觉效果和清晰、权威的声音，展示绩效评审生成器的强大功能；该视频将专注于制作平衡、建设性的反馈，利用HeyGen的字幕/字幕和广泛的媒体库/库存支持传达全面的信息。
通过一段30秒的简约视频吸引忙碌的专业人士和小企业主，视频采用自信、令人安心的语调，简化年度评审流程；该视频将强调AI年度评审生成器在识别改进领域的效率，有效展示HeyGen的AI化身和纵横比调整及导出功能，以便在各个平台上快速创建内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI年度评审生成器运作？
HeyGen利用先进的AI模型生成全面的年度评审和自我评估，为人力资源专业人士和管理者节省大量时间和精力。它高效地简化了个性化绩效评审的创建过程。
HeyGen提供哪些年度自我评估的模板？
HeyGen提供多种可定制的模板，旨在结构化年度自我评估，帮助用户轻松记录成就并识别改进领域。这些模板确保评审过程的一致性和全面性。
HeyGen能否帮助管理者创建有效的绩效评审并提供建设性反馈？
当然可以，HeyGen作为一个强大的绩效评审生成器，帮助管理者高效地撰写详细的评审。它支持整合建设性反馈，以促进员工的成长和发展。
HeyGen是否利用先进的AI模型个性化绩效评审？
是的，HeyGen采用先进的AI模型个性化年度评审生成过程，生成高度相关的见解。这确保每个AI年度评审生成器的输出都针对个人绩效量身定制，使评审过程更具影响力。