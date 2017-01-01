年度规划视频生成器：打造引人入胜的商业计划

即时将您的年度战略转化为引人入胜的视频。利用从脚本到视频的功能实现无缝创作。

制作一个充满活力的30秒视频，专为小企业主设计，展示年度规划视频生成器如何将枯燥的数据转化为引人入胜的视频。视觉风格应现代且充满活力，使用丰富多彩的图形和动态过渡，同时音频保持积极和激励人心。展示HeyGen丰富的`模板和场景`，展示如何快速组装专业视频。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒视频，针对企业营销团队，展示AI如何合成复杂的年度战略。视觉风格应简洁专业，结合信息图表和精致的企业美学，配以自信清晰的旁白。突出使用HeyGen逼真的`AI化身`传递关键信息并增强品牌形象。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒教程，面向项目经理，详细说明如何有效传达未来一年的项目里程碑和目标。视觉设计应简洁且具有指导性，利用屏幕文本和清晰的演示，辅以友好、令人安心的音频语调。强调`从脚本到视频`如何简化内容创作并确保所有沟通的一致性。
示例提示词3
为内容创作者制作一个简洁有力的15秒社交媒体视频，展示以易于理解的格式呈现年度目标的快速技巧。视觉风格应快速且时尚，配以醒目的文字覆盖和快速剪辑，伴随充满活力的现代音乐。专注于HeyGen的`字幕/说明`功能，以确保社交媒体视频的可访问性并最大化参与度。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的年度规划视频生成器如何运作

轻松使用AI创建引人入胜的年度规划视频，将您的报告和战略转化为吸引观众的动态演示。

1
Step 1
选择您的基础
首先从多种专业视频模板中选择，以简化您的内容创作。将您的年度计划细节直接输入所选模板。
2
Step 2
自定义您的视觉效果
通过整合您的品牌资产来增强视频的吸引力。使用全面的品牌控制应用您的标志和公司颜色，以保持一致和专业的外观。
3
Step 3
生成AI驱动的旁白
通过选择合适的AI化身来呈现您的年度计划，使您的脚本栩栩如生，确保引人入胜且专业的呈现，而无需录制自己的声音。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的年度规划视频完成，轻松导出并在各个平台上分享。您还可以调整不同社交媒体渠道或演示的纵横比。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

对外传达年度亮点

快速从年度报告或关键成就中制作引人入胜的视频，与利益相关者和更广泛的受众在社交平台上分享。

常见问题

HeyGen如何帮助我为各种用途创建引人入胜的视频？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以轻松地将您的文本转化为引人入胜的视频。利用我们易于使用的平台、丰富的视频模板和AI化身，快速制作专业内容，非常适合从年度规划到社交媒体视频的各种用途。

HeyGen是否支持我的视频内容的全面品牌控制？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志、品牌颜色和其他元素融入视频中。这确保了您的AI生成内容在所有输出中保持一致和专业的品牌形象。

使用HeyGen的视频模板时有哪些自定义选项？

HeyGen为其视频模板提供广泛的自定义选项，使您能够定制制作的每一个方面。您可以轻松调整场景、添加动画、整合自己的素材库，并微调元素以实现您期望的创意愿景。

HeyGen能否直接从脚本生成视频，包括自动生成旁白？

当然可以。HeyGen具备强大的从文本到视频的功能，允许您输入脚本并生成完整的视频。平台还包括集成的旁白生成和AI字幕，从脚本编辑到最终输出简化了您的内容创作流程。