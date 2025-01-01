年度绩效视频生成器，提升评估参与度
轻松从模板和场景创建专业的企业和绩效评估视频，提升员工参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒营销视频，面向内部团队或潜在客户，使用从脚本到视频的功能解释新产品特性。设想一个干净、简约的视觉风格，配以流畅的动画、欢快的现代音乐和友好、信息丰富的旁白，以简单的方式传达复杂信息。
开发一个鼓励性的30秒绩效评估视频，供团队经理与个人员工分享，利用预设模板和场景庆祝成功。视觉美学应温暖积极，结合细腻的动态图形和鼓励、真诚的旁白，配以轻柔、振奋人心的背景音乐。
设计一个全面的90秒年度绩效视频，展示组织亮点，面向利益相关者和高管领导。该视频应包括自动生成的字幕/说明文字，以提高可访问性，并采用精致的数据驱动视觉风格，配以清晰的信息图表、自信的高管旁白和高雅的企业背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的年度绩效视频生成过程？
HeyGen通过快速创建引人入胜的绩效评估视频信息，满足您的年度绩效视频生成需求。利用AI化身和从文本到视频的功能，高效地通过个性化企业视频促进员工参与。
是什么让HeyGen成为企业领先的AI视频生成器？
HeyGen凭借其先进的生成式AI技术脱颖而出，实现无缝的文本到视频转换和逼真的AI化身。这使用户能够简化视频创作，使高质量内容适用于所有业务需求。
HeyGen能帮助我们快速创建专业的企业视频吗？
当然可以。HeyGen提供丰富的视频模板库和强大的品牌控制，加速您的企业视频制作。您可以快速制作营销视频或培训视频，同时保持一致的品牌形象。
HeyGen是否提供视频创作的高级定制选项？
是的，HeyGen为您的视频创作项目提供全面的定制选项。我们的平台支持高级旁白生成、自动字幕/说明文字，以及灵活的纵横比调整，以便于多样的媒体库和素材支持集成和导出选项。