年度运营视频制作器：轻松创建您的报告
使用动态模板和场景，为内部沟通或社交媒体制作引人入胜的年度回顾视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的精彩回顾视频，面向公共社交媒体关注者，突出公司过去一年的重要里程碑。视觉风格应充满活力和现代感，配以引人注目的动态图形和清晰、热情的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象生动地呈现关键点。
制作一个简洁的90秒年度报告视频，面向员工和董事会成员，提供全面的业绩概览和未来展望。视觉风格应精致且信息丰富，采用令人安心的语调和专业的旁白。使用HeyGen的语音生成功能确保整个音频的一致性和高质量。
设计一个30秒的有影响力的愿景视频，面向潜在客户和新员工，展示公司的使命和积极影响。视觉风格应鼓舞人心且充满活力，结合积极的图像和欢快的配乐。通过使用HeyGen的自动字幕/字幕功能确保广泛的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化年度运营视频的制作？
HeyGen的在线视频制作器通过直观的编辑功能和视频模板，简化了制作有影响力的年度运营视频、回顾视频和年度回顾视频的过程。与传统方法相比，这大大节省了时间。
HeyGen在年度报告视频的品牌化方面提供了哪些创意控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在年度报告视频或其他内部沟通中一致地整合您的标志、颜色和视觉元素。您还可以加入信息图表，以获得精致、专业的外观。
HeyGen能否从脚本中生成具有真实感的AI虚拟形象视频？
是的，HeyGen利用先进的AI虚拟形象无缝地将您的文本转化为视频，并生成自然的语音旁白。这使得内容生动且引人入胜，无需真人演员。
HeyGen如何确保我的视频内容适合各种平台？
HeyGen提供纵横比调整和导出功能，确保您的年度运营视频完美优化以适应不同平台，包括社交媒体。此外，自动字幕/字幕功能增强了所有分发渠道的可访问性和参与度。