年度合规更新视频生成器：智能培训

通过AI虚拟形象轻松制作引人入胜的合规培训内容。

144/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为企业沟通人员和部门负责人制作一个45秒的教学视频，他们需要快速分发带有强烈品牌标识的新政策信息。视觉风格应具有品牌感和专业性，利用可定制的视频模板和集成的品牌控制确保一致性，配有动态文本动画。音频应由直接从脚本生成的积极向上的专业旁白组成，辅以充满活力的企业背景音乐，展示轻松的品牌遵循。
示例提示词2
想象一个60秒的演示视频，面向电子学习开发者和内容创作者，展示AI视频平台在创建引人入胜的合规培训中的强大功能。视觉风格应时尚且富有未来感，展示多样化的AI虚拟形象与引人注目的动态图形和数据可视化互动。音频将包含清晰、引人入胜的语音生成，可能使用多种语言，伴随环境未来感的音效，强调平台在制作高影响力电子学习方面的能力。
示例提示词3
为小企业主和培训协调员制作一个30秒的简洁公告视频，突出高效的合规视频生成器。视觉方法应简单、直接且用户友好，利用清晰的文本覆盖和简洁的场景过渡传达重要更新。音频将由权威但亲切的语音生成，通过脚本功能高效生成，配以最小且不显眼的背景音乐，强调快速制作重要内部沟通的便利性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

年度合规更新视频生成器的工作原理

该平台通过AI虚拟形象和可定制模板简化了引人入胜的合规培训视频的制作，确保您的团队保持知情和更新。

1
Step 1
创建您的合规视频脚本
首先将您的合规更新文本输入平台。我们的文本转视频功能将自动将您的内容转换为动态视频，准备进行进一步的自定义。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个来传达您的合规信息。这些专业的虚拟主持人增强了参与度，使您的合规培训视频更具亲和力。
3
Step 3
应用自定义品牌
通过使用我们的品牌控制功能整合公司的标识。自定义颜色、字体并添加您的标志，以确保您的年度合规更新视频完美符合公司的指导方针。
4
Step 4
导出并分发您的培训
完成您的视频并以多种格式导出，包括SCORM导出选项。轻松将引人入胜的合规培训视频集成到您的学习管理系统（LMS）中，以便员工无缝访问。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的法规

.

将复杂的年度合规法规翻译成清晰、易于理解的AI驱动视频，提高所有员工的理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化合规培训视频的制作？

HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和文本转视频技术简化了引人入胜的合规培训视频的制作。这使得人力资源团队可以快速将脚本转化为专业视频，而无需具备广泛的编辑技能。

我可以自定义合规视频以匹配公司的品牌吗？

当然可以。HeyGen的创意引擎提供了强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志和颜色融入可定制的视频模板中。这确保了您的合规培训材料与品牌形象无缝对接。

HeyGen的合规视频有哪些吸引员工的特点？

HeyGen通过真实感的语音生成、自动字幕/说明文字以及整合动态视觉效果和信息图形等功能增强了参与度。这些元素为员工创造了更具互动性和记忆性的学习体验，提高了年度合规更新视频的理解力。

HeyGen支持与学习管理系统（LMS）的集成吗？

是的，HeyGen支持无缝的LMS集成和SCORM导出，使人力资源团队能够轻松部署合规培训视频。这确保了您的内容在现有学习基础设施中可访问且可追踪。