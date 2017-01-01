公告视频制作工具：创建令人惊艳的公告

使用AI驱动的工具制作引人入胜的公告视频，通过逼真的AI虚拟形象让您的信息栩栩如生。

为一款新科技产品制作一段45秒的引人注目的公告视频，目标受众为早期采用者和科技爱好者，采用简约的视觉风格和现代电子配乐。利用HeyGen的AI虚拟形象展示产品特性，确保视频制作的专业性和吸引力，使用公告视频制作工具。

示例提示词1
为即将举行的公司范围虚拟活动开发一段30秒的引人入胜的视频公告，旨在通过充满活力的视觉效果和振奋人心的企业配乐激励员工。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个专业且品牌化的视频，使公告过程无缝且视觉上吸引人。
示例提示词2
制作一段60秒的信息视频，解释新的服务更新，面向寻求清晰信息的现有客户，采用友好、亲切的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和令人安心的背景音乐。使用HeyGen的语音生成功能提供详细解释，提升公告视频的整体质量，添加音乐和动态文字。
示例提示词3
制作一段15秒的活力公告视频，用于新的社交媒体活动，目标受众为公众和社交媒体用户，采用动态、快速的视觉风格和时尚、欢快的音乐。通过加入HeyGen的字幕/说明文字来突出关键信息，完美适合快速社交媒体分享和有效的视频制作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公告视频制作工具的工作原理

使用我们直观的公告视频制作工具，轻松在几分钟内创建有影响力的视频公告，旨在让您的新闻栩栩如生并吸引您的观众。

1
Step 1
选择您的基础
通过从我们多样化的可定制模板中选择，或从空白画布开始，完美匹配您的愿景，开始您的公告视频。我们的“模板和场景”提供了一个创意起点。
2
Step 2
添加您的内容
用您的信息填充视频。轻松“添加文字”用于标题和细节，并通过使用我们的“媒体库/素材支持”或上传您自己的素材来丰富您的公告。
3
Step 3
完善您的信息
通过动态元素增强您的视频。利用“动态文字动画”等功能让您的信息脱颖而出。通过使用“语音生成”进一步个性化您的公告，添加专业的音频效果。
4
Step 4
导出和分享
一旦您的公告视频完成，轻松以各种格式和纵横比导出。我们的“纵横比调整和导出”功能确保您的视频为“社交媒体分享”和所有您期望的平台完美优化，准备好给您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

有效的内部和教育公告

通过引人入胜的视频公告增强内部沟通或教育更新，提高信息保留率。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作引人入胜的公告视频？

HeyGen通过丰富的视频模板和广泛的媒体库，赋予您制作令人惊艳的视频公告的能力。我们直观的平台让任何信息的视频制作变得轻而易举。

HeyGen是否提供AI驱动的公告视频制作工具？

当然，HeyGen集成了先进的AI虚拟形象和文本转视频功能，让您可以快速将脚本转化为专业的公告视频。这简化了整个视频制作过程。

HeyGen提供哪些公告视频的自定义选项？

HeyGen提供全面的品牌控制，允许您添加标志、品牌颜色和动态文字动画，确保您的视频公告与品牌形象完美契合。您还可以轻松添加文字和音乐。

HeyGen适合没有丰富视频编辑经验的用户吗？

是的，HeyGen拥有用户友好的拖放编辑器和便捷的视频编辑器，使得创建高质量的公告视频变得极其简单。轻松以各种纵横比导出视频，便于社交媒体分享。