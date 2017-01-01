公告视频制作工具：创建令人惊艳的公告
使用AI驱动的工具制作引人入胜的公告视频，通过逼真的AI虚拟形象让您的信息栩栩如生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为即将举行的公司范围虚拟活动开发一段30秒的引人入胜的视频公告，旨在通过充满活力的视觉效果和振奋人心的企业配乐激励员工。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个专业且品牌化的视频，使公告过程无缝且视觉上吸引人。
制作一段60秒的信息视频，解释新的服务更新，面向寻求清晰信息的现有客户，采用友好、亲切的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和令人安心的背景音乐。使用HeyGen的语音生成功能提供详细解释，提升公告视频的整体质量，添加音乐和动态文字。
制作一段15秒的活力公告视频，用于新的社交媒体活动，目标受众为公众和社交媒体用户，采用动态、快速的视觉风格和时尚、欢快的音乐。通过加入HeyGen的字幕/说明文字来突出关键信息，完美适合快速社交媒体分享和有效的视频制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的公告视频？
HeyGen通过丰富的视频模板和广泛的媒体库，赋予您制作令人惊艳的视频公告的能力。我们直观的平台让任何信息的视频制作变得轻而易举。
HeyGen是否提供AI驱动的公告视频制作工具？
当然，HeyGen集成了先进的AI虚拟形象和文本转视频功能，让您可以快速将脚本转化为专业的公告视频。这简化了整个视频制作过程。
HeyGen提供哪些公告视频的自定义选项？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您添加标志、品牌颜色和动态文字动画，确保您的视频公告与品牌形象完美契合。您还可以轻松添加文字和音乐。
HeyGen适合没有丰富视频编辑经验的用户吗？
是的，HeyGen拥有用户友好的拖放编辑器和便捷的视频编辑器，使得创建高质量的公告视频变得极其简单。轻松以各种纵横比导出视频，便于社交媒体分享。