设计一个引人注目的30秒公告视频，目标受众为科技爱好者和早期采用者，展示新产品发布，采用流畅、未来感的视觉效果和高能量的电子配乐。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本中叙述创新特性，使公告视频通过动态视频效果真正产生影响。

示例提示词1
创建一个鼓舞人心的45秒视频，庆祝公司重要里程碑，面向员工、合作伙伴和忠实客户。视觉风格应温暖而庆祝，可能会展示多样化的AI化身，伴随由HeyGen的语音生成功能生成的振奋人心的管弦乐配乐。这个公告视频制作杰作应深深打动观众。
示例提示词2
制作一个吸引人的60秒活动邀请视频，面向潜在的创意工作坊参与者，使用明亮、艺术的视觉效果和动画元素，以及古怪、吸引人的原声音乐。利用HeyGen的丰富模板和场景，创建真正脱颖而出的公告视频，确保可定制的模板突出所有重要细节。
示例提示词3
开发一个信息丰富的30秒功能更新发布视频，面向现有软件用户，采用简洁、专业的视觉风格，动画图形清晰地突出关键改进。整合HeyGen的字幕/说明文字以提高可访问性，并提供精确的语音解说，使这个视频创作工具公告有效且易于理解。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公告视频生成器的工作原理

使用我们的直观生成器轻松创建有影响力的公告视频，只需几个步骤即可将您的信息转化为引人入胜的视觉故事。

1
Step 1
选择模板或编写您的脚本
通过选择专业模板或利用我们强大的文本转视频功能生成场景，开始您的公告视频项目。
2
Step 2
添加您的视觉效果和品牌
通过添加自定义媒体、应用您的品牌元素或选择一个引人入胜的AI化身来个性化您的视频，以叙述您的信息。
3
Step 3
增强语音和字幕
使用我们自然的语音生成功能使您的信息栩栩如生，并自动创建准确的字幕/说明文字，以提高可访问性。
4
Step 4
导出并分享您的创作
查看您完成的公告，然后轻松以各种纵横比导出，以便在所有平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递激励信息

制作强大而振奋人心的视频公告，有效地激励团队、分享公司新闻或庆祝成就。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的公告视频？

HeyGen是一个强大的公告视频生成器，可以让您轻松创建令人惊叹的视频。利用可定制的模板、AI化身和动态视频效果，制作不可错过的视频，吸引任何公告的注意力。

HeyGen提供哪些AI功能用于生成公告视频？

HeyGen集成了先进的AI功能，包括从脚本生成文本转视频和逼真的语音生成，简化您的视频创作过程。这些工具使您能够高效地制作高质量的公告视频，而无需复杂的编辑软件。

我可以使用HeyGen自定义我的公告视频的视觉元素和品牌吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌工具，允许您在公告视频中加入您的标志并定义品牌颜色。您还可以选择模板，并从我们丰富的媒体库中自定义文本和图像，以符合您的创意愿景。

HeyGen如何简化将脚本转化为公告视频的过程？

HeyGen的直观平台使用文本转视频功能将您的脚本转化为专业的公告视频。只需输入您的文本，HeyGen将生成带有AI化身的视频，并同步语音生成和字幕/说明文字，使视频创作变得无缝。