使用我们的动画视频制作器 制作令人惊叹的视频
利用动画视频模板和人工智能化身释放创造力，轻松创建视频。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
探索HeyGen的AI视频创作技术威力，在这个为教育工作者和培训师设计的60秒教程中。专注于eLearning视频，该视频展示了从脚本到视频的强大文本转换功能，允许快速高效地创作内容。干净、专业的视觉风格与清晰的字幕相得益彰，使其能够吸引广泛的观众。
这个30秒的宣传视频是为寻求提升营销策略的小企业主量身定制的。利用HeyGen的在线视频制作工具，该视频突出了定制选项的便捷性和广泛的媒体库支持。欢快的音频和生动的动画营造出活泼的氛围，非常适合吸引潜在客户的注意。
在一段90秒的培训视频中，探索HeyGen的视频动画软件如何转变您的企业培训课程。这段视频针对人力资源专业人士，强调使用角色创建器和语音生成功能来创建个性化且引人入胜的培训材料。流畅的现代视觉效果配合专业的音频风格，确保了一个精炼且有效的学习体验。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过提供 AI 驱动的解决方案彻底改变了动画视频制作领域，利用动画视频模板和视频动画软件简化视频创作过程，提升创造力和效率。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Leverage AI video creation to produce compelling ads quickly, ensuring brand consistency and maximizing marketing impact.
创建更多课程，触及全球更多学习者.
Utilize AI animation generator and video editing tools to develop engaging eLearning videos, expanding educational reach globally.
常见问题
HeyGen是如何简化AI视频创作的？
HeyGen 通过提供一整套工具，包括 AI 虚拟形象和文本到视频的能力，简化了 AI 视频创作流程。借助其直观的视频动画软件，用户可以轻松地将脚本转换成引人入胜的视频，完整配备了语音合成和可定制的动画视频模板。
HeyGen在线视频制作工具提供了哪些定制选项？
HeyGen的在线视频制作工具提供了广泛的自定义选项，允许用户通过诸如品牌控制标志和颜色等功能保持品牌一致性。此外，用户还可以从多种动画视频模板中选择，并利用角色构建器创建独特的个性化内容。
HeyGen可以用来创建电子学习视频吗？
是的，HeyGen 非常适合创建电子学习视频。它的视频编辑工具和人工智能动画生成器使教育工作者能够制作动态且内容丰富的教学内容。该平台支持生成旁白和字幕，确保内容对不同的观众群体无障碍且具有吸引力。
HeyGen是否符合GDPR规定？
HeyGen 致力于遵守 GDPR，确保以最高标准处理用户数据的安全性。这种合规性让用户可以放心地创建营销和培训视频，同时遵循数据保护标准。